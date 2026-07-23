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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

القبض على عاملين سرقا ماكينة طباعة من داخل مدرسة بالقليوبية

المتهمين
المتهمين
مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام شخصين بسرقة بعض المحتويات من داخل إحدى المدارس بالقليوبية .


 

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد المدرسة المشار إليها كائنة بدائرة مركز شرطة الخانكة ، وبإستدعاء القائم على النشر (موظف بذات المدرسة - مقيم بدائرة مركز شرطة شبين القناطر) وبسؤاله قرر أنه بتاريخ 20 الجارى إكتشف سرقة "ماكينة طباعة أوراق" من داخل المدرسة ، وبمراجعة كاميرات المراقبة تبين قيام شخصين بسرقتها .


 أمكن تحديد وضبط مرتكبا الواقعة (عاطلان "لهما معلومات جنائية") ، وتم بإرشادهما ضبط ماكينة الطباعة المستولى عليها ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه عن طريق تسلق سور المدرسة.


 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

الأجهزة الأمنية التواصل الإجتماعى المدارس

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