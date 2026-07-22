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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مقالات

هند عصام تكتب: الملكة ورت إمات إس

الكاتبة الصحفية/ هند عصام
الكاتبة الصحفية/ هند عصام
هند عصام

قفزة تاريخية عبر الأسر فى مصر الفرعونية القديمة من أجل ملكة ، وكان تاريخ مصر القديمة يحفل بذكر سير ملكات عظيمات ، و كان من بين ملكات مصر القديمة عدد قليل منهن من اللائى لم يكن على نفس القدر من الأهمية والمكانة التى تحظى بها بعضهن لذلك  قررنا العودة من الأسرة السادس عشر إلى الأسرة السادسة لنجد أنفسنا أمام الملكة ورت إمات إس .

وتبين لنا فيما ذكر في التاريخ من خلال  سير ملكات عصر الأسرة السادسة ملكة حملت نعت «ورت إمات إس»، ولا نعرف لها اسماً على وجه التحديد. 
ويعنى نعتها «العظيمة فى طيبتها» أو «عظيمة الصولجان». وسوف نطلق عليها اسم «ورت إمات إس» للدلالة عليها. 
وقيل ربما أنها كانت ابنة للملك تتى من ملوك الأسرة السادسة. وكانت هذه الملكة زوجة للملك بيبى الأول أحد أهم ملوك عصر الأسرة السادسة.

وجاء ذكر هذه الملكة فى إحدى السير الذاتية لأحد أهم الموظفين الكبار من ذلك العصر ويدعى الموظف «ونى الأكبر». ونقش هذا الموظف نص سيرته الذاتية فى مقبرته فى أبيدوس. 
وكانت تلك الواقعة من دواعى فخر ونى مما جعله يسجلها فى سيرته الذاتية كأحد أهم أحدث حياته الوظيفية. ومن خلال تسجيله تلك الواقعة، يوضح لنا ونى أهميته وعظم مكانته لدى الملك بيبى الأول الذى وثق فيه وجعله يحقق فى تلك الواقعة المتعلقة بالحريم الملكى وحياة القصور

المملؤة بالصراعات التى  لا حدود لها، و كانت تلك الصراعات أحيانا معروفة للجميع وأحيانا أخرى في الخفاء . وكان من أهمها الصراع والتآمر على العرش، وأحيانا على الملك نفسه،بين الزوجات الملكيات أمهات أولياء العهود الشرعيين والزوجات الثانويات وأبنائهن الطامحين للحكم بعد رحيل الملك الأب .وهنا حظي ونى بمكانة وثقة الملك و الذى لم يكن مسموحاً لأحد الدخول إليه ومناقشة خصوصياته وهنا حصل وني عليها. 
غير أن ونى بصفته القضائية الكبيرة، ومكانته المهمة فى الدولة المصرية آنذاك، وثقة الملك فيه بشكل خاص، قام بتلك المهمة على أكمل وجه.

ويذكر ونى أن الملك بيبى الأول كلفه بالتحقيق وحده (وهذا الشرف لم يسبقه إليه أحد من قبل) مع هذه الملكة. وفضّل عدم ذكر اسمها حفاظا عليها. 
ويقال ربما كانت هى عنخ إن إس بيبى الثالثة زوجة الملك بيبى الثانى. وقد تورطت تلك الملكة فى مؤامرة ما ضد الملك بالاشتراك مع الوزير. وتعد تلك الواقعة الأولى فى هذا الصدد. وهناك واقعة مشابهة حدثت من زوجة الملك رمسيس الثالث من ملوك الأسرة العشرين.

وهذا التحقيق يؤكد رقى الملك المصرى القديم الذى لم يشأ أن يتم اتهام زوجته الملكة ظنا، ودون قرائن إدانة، ودون تحقيق عادل، ودون التأكد من صحة ما نُسب إليها على الرغم من أنه كان فى استطاعته اتهامها منفرداً دون تحقيق ودون أدلة إدانة، فلم تكن هناك سلطة تعلو سلطة الملك فى مصر القديمة، فقد كان ابن الآلهة والممثلة للسلطة الدينية والدنيوية على الأرض. غير أنه قام بالعكس واحترم القضاء العادل وأسند الأمر إلى القاضى ونى وكلفه بالتحقيق واستجلاء الأمر دون تدخل منه فى مجريات التحقيق، مما يدل على فهم وتقدير واحترام المصريين القدماء، حكاماً ومحكومين، للعدالة التى أطلقوا عليها اسم «ماعت» وجعلوا لها ربة تحمل اسمها وتمثل أسمى المعانى لديهم، ولولا الإيمان بقيمة «ماعت» وتطبيقها قولا وفعلا ما كانت مصر القديمة وحضارتها على الإطلاق.

وقام ونى بالتحقيق مع الملكة ومع كل أطراف المؤامرة. ورفع تقريره للملك منفرداً. ولا نعرف على وجه الدقة ماهية المؤامرة التى قامت بها الملكة. وكان الموظف ونى من الحصافة بحيث أنه لم يخبرنا بطبيعة المؤامرة، ولا هوية الأطراف المشاركة فيها مع الملكة، ولا بنتيجة التحقيق ولا مصير المتآمرين. ورجح البعض حدوث خيانة زوجية من هذه الملكة. ومال البعض الآخر إلى الاعتقاد بأن الملكة تآمرت على واحدة من الزوجات الأخريات الأثيرات للملك. واعتقد فريق ثالث أنه ربما تآمرت على أحد أبناء الملك من ملكة أخرى كى تعرقل طريقه للوصول إلى عرش مصر بعد صعود روح الملك بيبى الأول إلى السماء ودخوله عالم الآلهة المبجلين بين ملوك مصر السابقين الخالدين.

ولا نعلم على وجه التحديد ماهية العقاب الذى تم إنزاله بهذه الملكة. غير أنه من المرجح أنها اختفت من الأحداث وتاريخ الفترة وتمت تنحيتها. وهناك من يعتقد أنه تم إقصاؤها وولدها. وكان هذا أشد عقاب لها. وبالفعل تزوج الملك بيبى الأول من ملكتين أخريين (عنخ إن إس بيبى الأولى وعنخ إن إس بيبى الثانية) بنتى النبيل خوى وأختى الوزير جاو من نبلاء أبيدوس. وأنجب من الأولى خليفته الملك مرنرع ومن الثانية الملك بيبى الثانى.

وربما تكون قصة هذه  ملكة مختلفة عن قصص الملكات العظيمات التى سجل التاريخ سيرهن بأحرف من نور. وليس فى هذا ما يقلل من شأن مصر القديمة، فإن مصر القديمة كانت مثلها مثل أى مجتمع إنسانى قديم أو معاصر فيه ما فيه من أطماع وأحقاد وغيرة وكراهية مما يمتلئ به بعض ضعاف النفوس من البشر. غير أن المهم هنا هو سلوك الملك بيبى الأول المتحضر فى تلك الواقعة المشينة. وهذا هو ما يعبر عن عظمة وروح مصر وتحضر المصريين قديماً ودوماً وإيمانهم قديما بقيمة «الماعت» (العدالة).

الأسر فى مصر الفرعونية ملكات مصر القديمة ورت إمات إس عظيمة الصولجان

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