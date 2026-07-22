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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

فتح المتاحف والمواقع الأثرية بالإسكندرية مجاناً للمصريين احتفالاً بالعيد القومي للمحافظة

الإسكندرية
الإسكندرية
محمد الاسكندرانى

في إطار حرص وزارة السياحة والآثار على دعم السياحة الداخلية وتعزيز الوعي الأثري والسياحي لدى المواطنين، أصدر شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، قراراً بفتح جميع المواقع الأثرية والمتاحف التابعة للمجلس الأعلى للآثار والمفتوحة للزيارة بمحافظة الإسكندرية مجاناً أمام الزائرين المصريين، وذلك يوم الجمعة الموافق 24 يوليو، احتفالاً بالعيد القومي للمحافظة.

المتاحف والمواقع الأثرية

ويأتي هذا القرار في ضوء حرص وزارة السياحة والآثار على تشجيع المواطنين، ولا سيما النشء والشباب، على زيارة المتاحف والمواقع الأثرية والتعرف على ما تزخر به محافظة الإسكندرية من كنوز أثرية وتاريخية.

بما يسهم في ترسيخ الوعي بالتراث الحضاري المصري ونشر الوعي بأهمية الحفاظ عليه، وتعزيز ارتباط الأجيال الجديدة بتاريخ وطنهم وهويته الحضارية والوطنية.
 

المتاحف المصرية العيد القومي لمحافظة الإسكندرية مصر الآثار متاحف بالمجان

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