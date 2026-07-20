وزير السياحة والآثار: 50 بعثة أثرية مصرية أمريكية مشتركة تعمل في مصر

أثني شريف فتحي وزير السياحة والآثار، بالتعاون المصري الأمريكي في مجال العمل الآثري مؤكدا أن 50 بعثة أثرية مصرية أمريكية مشتركة تعمل في عدد من المواقع الأثرية.

مصر تسترد 60 قطعة آثرية من أمريكا

أوضح وزير السياحة والآثار، خلال كلمة له في مؤتمر صحفي على هامش افتتاح ترميم قبة وضريح السلطات قايتباي اليوم، أن هنان تنسيق مع الجانب الأمريكي بملف استرداد الآثار المهربة، ونتاج ثمار هذا المجهود نجحنا في استرداد 60 قطعة آثرية العام الماضي.

وتشتهر قبة ضريح السلطان الأشرف قايتباي كنموذج العمارة المملوكية في مصر، فى ظل اطلالتها بزخارف حجرية كنمط من فنون الفن الإسلامي في العصر المملوكي.

ويمثل مشروع الترميم إضافة جديدة إلى سلسلة المشروعات التي تنفذها وزارة السياحة والآثار لإحياء المواقع التاريخية وإعادتها لاستقبال الزائرين وفق أعلى المعايير الفنية والأثرية، بما يحافظ على القيمة التاريخية للمبنى ويضمن استدامته للأجيال المقبلة.