غداً.. اختبار تصفيات مادة البرمجة لطلاب أولى ثانوي وتأهيل المتفوقين للسفر لليابان

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه سيتم غدا الأربعاء 22 يوليو 2026 إقامة اختبار تصفيات مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي لطلاب الصف الأول الثانوي الذين أتموا دراستها خلال العام الدراسي 2025 / 2026

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : سيتم إجراء التصفيات من خلال اختبار توفاس TOFAS وذلك لتأهيل الطلاب الفائزين للسفر إلى اليابان أو الحصول على فرص تدريبية في الشركات الدولية



وكان قد شهد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، احتفالية تكريم الطلاب المتفوقين في اختبار " توفاس" لمادة البرمجة والذكاء الاصطناعي، والتي نظمتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وذلك تقديرًا لتميزهم في أحد أهم مجالات علوم المستقبل، وإعلانًا عن انطلاق برامج تدريبية متخصصة لهم داخل عدد من الشركات الدولية بما يعزز مهاراتهم التطبيقية ويؤهلهم للمنافسة في سوق العمل الرقمي.



وقال محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تنطلق في رؤيتها من إيمان راسخ بأن تطوير التعليم هو المدخل الرئيس لبناء مجتمع قائم على العلم والابتكار، وتعزيز القدرة التنافسية للدولة، موضحًا أنه من هذا المنطلق، تعمل الوزارة على إعداد “طالب المستقبل” الذي يمتلك المهارات، ويجيد التفكير النقدي والإبداعي، ويتقن أدوات التكنولوجيا الحديثة، ويواصل التعلم مدى الحياة، بما يمكنه من الإسهام بفاعلية في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة.

وفي هذا السياق، أوضح وزير التربية والتعليم أن البرامج النوعية التي تنفذها الوزارة للتوسع في فرص الطلاب لاكتساب المهارات الرقمية المتقدمة، وإتقان البرمجة والذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات، باعتبارها من أهم مجالات المستقبل ومحركات الابتكار والإنتاجية، كما تعكس هذه البرامج التزام الدولة بمواءمة مخرجات التعليم مع التحولات العالمية واحتياجات سوق العمل، بما يسهم في إعداد كوادر وطنية قادرة على قيادة مسيرة التنمية والتحول نحو الاقتصاد المعرفي.