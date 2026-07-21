مستشفيات بنها الجامعية تنفي شائعة انفجار جهاز تكييف الباطنة: مجرد عطل فني والخدمة الطبية منتظمة

نفى مصدر مسؤول بمستشفيات بنها الجامعية صحة ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وقوع انفجار بأحد أجهزة التكييف داخل مبنى الباطنة، مؤكدًا أن ما حدث لا يتجاوز كونه خللًا فنيًا في كمبروسر جهاز التكييف، دون وقوع أي انفجار أو خسائر أو تأثير على سير العمل داخل المستشفى.



وأوضح المصدر أن فرق الصيانة تعاملت مع العطل فور وقوعه، وتمت السيطرة عليه بشكل كامل، مؤكدًا أن الواقعة لم تؤثر على انتظام تقديم الخدمات الطبية، حيث تواصل المستشفيات استقبال المرضى وإجراء جميع الخدمات الطبية بصورة طبيعية.

وأضاف المصدر أن العمل يسير بشكل منتظم داخل مبنى الباطنة وكافة مباني مستشفيات جامعة بنها، مع تواجد كامل للأطقم الطبية والتمريضية، مشددًا على استمرار تقديم الخدمات الصحية بكفاءة لخدمة أهالي محافظة القليوبية والمحافظات المجاورة.

ودعا المصدر إلى تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الشائعات، والاعتماد على المصادر الرسمية في الحصول على المعلومات المتعلقة بالمستشفيات الجامعية.