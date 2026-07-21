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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

تفاصيل المشاركة العربية في لجان تحكيم الدورة الـ79 من مهرجان لوكارنو السينمائي

مهرجان لوكارنو السينمائي
مهرجان لوكارنو السينمائي
محمد نبيل

يشهد مهرجان لوكارنو السينمائي الدولي، في دورته التاسعة والسبعين، حضوراً عربياً بارزاً ضمن لجان التحكيم، حيث ينضم ثلاثة من صنّاع السينما العرب إلى عضوية اللجان في عدد من أقسام المهرجان الرئيسية هذا العام.
 

عفاف بن محمود.. عضوة لجنة تحكيم مسابقة "سينمائيو الحاضر"
تشارك الممثلة والمخرجة والمنتجة التونسية عفاف بن محمود، ضمن لجنة تحكيم مسابقة "Concorso Cineasti del Presente" (سينمائيو الحاضر)، أحد الأقسام الرئيسية في المهرجان الذي يُعنى بأعمال المخرجين الصاعدين.
 

منية عقل.. عضوة لجنة تحكيم "فهود الغد"
تنضم المخرجة والكاتبة اللبنانية منية عقل إلى عضوية لجنة تحكيم قسم "Pardi di Domani" (فهود الغد)، المخصص لاكتشاف المواهب السينمائية الشابة وأفلامها القصيرة والأولى.

مو هراوي.. عضو لجنة تحكيم "الفهد من أجل التغيير"
يشارك المخرج والكاتب السينمائي مو حراوي في عضوية لجنة تحكيم "Pardo for Change" (الفهد من أجل التغيير)، وهو القسم الذي يسلّط الضوء على الأفلام ذات البُعد الاجتماعي والإنساني.
 

ويأتي هذا الحضور العربي المتنوع في لجان التحكيم ليعكس المكانة المتنامية للسينمائيين العرب على الساحة الدولية، ومشاركتهم الفاعلة في تشكيل المشهد السينمائي العالمي من خلال أحد أعرق المهرجانات السينمائية في العالم.

مهرجان لوكارنو السينمائي مهرجان لوكارنو سويسرا

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