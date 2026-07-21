استمرار ذروة الموجة الحارة.. والأرصاد تكشف موعد انخفاض درجة الحرارة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية استمرار ذروة الارتفاع في درجات الحرارة، يوم الخميس 23 يوليو 2026، على أغلب أنحاء الجمهورية، متوقعة أن تسجل درجات الحرارة العظمى ما بين 33 و35 درجة على السواحل الشمالية، ومن 38 إلى 39 درجة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، فيما تتراوح بين 40 و43 درجة على جنوب البلاد.

وتبدأ درجات الحرارة في الانخفاض نحو الاعتدال النسبي اعتباراً من يوم الجمعة 24 يوليو 2026؛ حيث تنخفض العظمى بحدود 2 إلى 3 درجات في معظم المناطق مقارنة بيوم الخميس (مثل القاهرة والوجه البحري التي تنخفض من 39 درجة يوم الخميس إلى 37 درجة يوم الجمعة، والسواحل الشمالية من 33 إلى 31 درجة).

وأوضحت الهيئة أن البلاد تشهد طقسًا مائلًا للحرارة رطبًا خلال ساعات الصباح الباكر، وشديد الحرارة رطبًا نهارًا على أغلب الأنحاء، وحارًا رطبًا على السواحل الشمالية، بينما يكون الطقس مائلًا للحرارة رطبًا ليلًا وفي الصباح الباكر.

الأرصاد تحذر من الشبورة المائية صباحا

وحذرت الأرصاد من تكون شبورة مائية خلال الفترة من الرابعة حتى الثامنة صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد والقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

كما توقعت نشاطًا للرياح على فترات متقطعة في عدد من المناطق خلال الفترة من الخميس 23 يوليو وحتى الاثنين 27 يوليو.

وأكدت الهيئة أن ارتفاع نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس بقيم تتراوح بين درجتين وأربع درجات مئوية عن درجات الحرارة المتوقعة في الظل.

وبحسب التوقعات، تسجل القاهرة الكبرى والوجه البحري، الخميس، درجة حرارة عظمى 39 درجة، بينما تصل الحرارة المحسوسة إلى 42 درجة، فيما تسجل السواحل الشمالية 33 درجة والمحسوسة 37 درجة، وشمال الصعيد 40 درجة والمحسوسة 42 درجة، بينما تسجل جنوب الصعيد 43 درجة، مع وصول الحرارة المحسوسة إلى 44 درجة.

ودعت الهيئة المواطنين إلى متابعة التحديثات الدورية للنشرات الجوية، واتخاذ الإجراءات اللازمة للوقاية من التعرض المباشر لأشعة الشمس، خاصة خلال ساعات الظهيرة.