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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الدرهم الإماراتي اليوم الثلاثاء 21-7-2026

الدرهم الاماراتي
الدرهم الاماراتي
آية الجارحي

تراجع سعر صرف الدرهم الإماراتي اليوم الثلاثاء  21-7-2026، أمام الجنيه المصري في البنوك 

أسعار الدرهم الاماراتي

ويقدم موقع صدى البلد الاخباري سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه ضمن نشرته الخدمية 


سعر الدرهم الإماراتي بنك ميد (MID Bank): 13.85 جنيه للشراء، و13.94 جنيه للبيع.


سعر صرف الدرهم الاماراتي 

 

سعر الدرهم الإماراتي مصرف أبوظبي الإسلامي  13.89 جنيه للشراء، و13.92 جنيه للبيع.


سعر الدرهم الإماراتي بنك نكست والمصرف العربي الدولي، والبنك التجاري الدولي (CIB)سجل  13.87 جنيه للشراء، و13.91 جنيه للبيع.
 

سعر الدرهم الإماراتي بنك مصر، والبنك المصري الخليجي (EG Bank)، والبنك الأهلي المصري، وبنك الإسكندرية، وبنك البركة: 13.86 جنيه للشراء، وتراوحت أسعار البيع بين 13.90 و13.91 جنيه.
 

سعر الدرهم الاماراتي امام الجنيه

 

وفي بنوك:" قناة السويس والبنك الأهلي الكويتي "  سجل الدرهم الإماراتي  13.85 جنيه للشراء، و13.91 و13.90 جنيه للبيع على التوالي.
 

سعر الدرهم الإماراتي فس  بنك التعمير والإسكان وبنك أبوظبي الأول مصر سجل 13.84 جنيه للشراء، و13.89 جنيه للبيع.
 

سعر الدرهم الإماراتي بنك فيصل الإسلامي سجل  13.83 جنيه للشراء، و13.87 جنيه للبيع.
 

سعر الدرهم الإماراتي بنك التنمية الصناعية وصل إلى 13.82 جنيه للشراء، و13.94 جنيه للبيع.


سعر الدرهم الإماراتي البنك العربي الأفريقي الدولي سجل  13.81 جنيه للشراء، و13.90 جنيه للبيع.
 

سعر الدرهم الإماراتي كريدي أجريكول : 13.80 جنيه للشراء، و13.89 جنيه للبيع.
 

سعر الدرهم الإماراتي بنك أبوظبي التجاري  13.79 جنيه للشراء، و13.91 جنيه للبيع.
 

سعر الدرهم الإماراتي بنك الكويت الوطني 13.73 جنيه للشراء، و14.04 جنيه للبيع.
 

سعر الدرهم الإماراتي بنك الإمارات دبي الوطني: 13.70 جنيه للشراء، و13.76 جنيه للبيع.

الدرهم الاماراتي الجنيه سعر صرف الدرهم الاماراتي الدرهم الإماراتي مقابل الدرهم الاماراتي امام الجنيه

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