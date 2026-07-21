الإعلاميين : اعتماد لجان قيد وتصاريح جديدة لتنظيم وضبط المشهد بكل الوسائل

تواصل نقابة الإعلاميين، برئاسة الإعلامي الدكتور طارق سعده، نقيب الإعلاميين، تنفيذ خطتها الهادفة إلى تنظيم وضبط المشهد الإعلامي في مختلف وسائل الإعلام الرسمية والخاصة، المرئية والمسموعة، داخل جمهورية مصر العربية، وذلك من خلال اعتماد لجان القيد والتصاريح الخاصة بالإعلاميين العاملين في الشعب الخمس.

وتؤكد النقابة التزام جميع الإعلاميين الذين تم اعتمادهم حديثًا، سواء من خلال القيد أو الحصول على تصاريح مزاولة المهنة، في الشعب الخمس: «التقديم، والإخراج، والإعداد، والتحرير، والمراسلة»، بميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني، باعتبارهما الإطار الحاكم لممارسة العمل الإعلامي، والمرجع الأساسي الذي ينظم الأداء المهني للإعلاميين.

وتجدد النقابة تأكيدها أنها الجهة الوحيدة في جمهورية مصر العربية المختصة قانونًا بمنح صفة «إعلامي»، وفقًا لأحكام القانون، محذرةً من استخدام هذا المسمى من أي جهة أو شخص دون الوضع القانوني والرسمي بنقابة الإعلاميين.

ويؤكد الإعلامي الدكتور طارق سعده، نقيب الإعلاميين، جاهزية النقابة للتعاون الكامل مع جميع المؤسسات الرسمية بالدولة، من خلال الاستعلام الرسمي عن أي شخص يدّعي صفة إعلامي، بما يسهم في حماية المهنة، وصون مكانتها، والتصدي لأي تجاوزات أو خروقات غير مهنية وغير قانونية.