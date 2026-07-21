شهد كل من جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، والمهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، والأستاذ الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الاسكندرية اليوم مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الشباب والرياضة ومكتبة الإسكندرية، بحضور عدد من قيادات الوزارة والمحافظة والمكتبة، وذلك في إطار تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين لدعم البرامج الثقافية والمعرفية والتوعوية الموجهة للنشء والشباب.

قام بتوقيع البرتوكول من جانب مكتبة الإسكندرية الدكتورة مروة الوكيل رئيس قطاع البحث الأكاديمي بالمكتبة، ومن جانب وزارة الشباب والرياضة الدكتور عمرو الحداد رئيس قطاع النشء والشباب.

ويستهدف البروتوكول توسيع مجالات التعاون بين وزارة الشباب والرياضة ومكتبة الإسكندرية من خلال تنفيذ برامج وأنشطة مشتركة تسهم في تنمية الوعي الثقافي والمعرفي لدى الشباب، والاستفادة من الإمكانات العلمية والثقافية التي تمتلكها المكتبة، بما يدعم جهود الدولة في بناء الإنسان المصري، واكتشاف المواهب، وتنمية مهارات النشء والشباب.

وأكد وزير الشباب والرياضة، أن توقيع هذا البروتوكول يمثل انطلاقة لشراكة استراتيجية مع إحدى أهم المؤسسات الثقافية والعلمية في مصر والمنطقة، مشيرًا إلى أن التعاون مع مكتبة الإسكندرية لا يقتصر على توقيع بروتوكول، وإنما يستهدف تنفيذ برامج ومبادرات نوعية تتيح للشباب فرصاً أكبر للتعلم والإبداع، وتنمية المهارات، واكتشاف المواهب، وتعزيز الوعي، انطلاقاً من إيمان الدولة بأن بناء الإنسان هو الاستثمار الحقيقي والأهم.

وأضاف جوهر نبيل، أن الوزارة تواصل العمل على تمكين الشباب، ودعم المبدعين، واكتشاف الأبطال، وتأهيل الكوادر الشابة، وتوفير البيئة المناسبة التي تساعدهم على تحقيق طموحاتهم، وذلك في إطار الدعم الكبير الذي توليه القيادة السياسية بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لملف الشباب وبناء الإنسان، مؤكدًا ثقته في قدرات الشباب المصري على صناعة المستقبل، وأن أبواب الوزارة ستظل مفتوحة أمام كل فكرة مبتكرة، وكل موهبة، وكل شاب يسعى للمساهمة في تنمية وطنه.

وفي كلمته، أكد المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، أن مكتبة الإسكندرية ليست مجرد صرح ثقافي عالمي، بل شريك رئيسي في بناء الإنسان وتنمية الفكر والإبداع، بما تمتلكه من إمكانات علمية وثقافية ومعرفية متميزة وأوضح المحافظ أن التعاون بين وزارة الشباب والرياضة ومكتبة الإسكندرية يمثل نموذجًا ناجحًا لتكامل مؤسسات الدولة، ويعزز من تقديم برامج نوعية تستهدف الشباب، وتسهم في اكتشاف مواهبهم، وتنمية قدراتهم، وترسيخ قيم المعرفة والابتكار، بما يواكب رؤية الدولة في إعداد جيل واعٍ وقادر على صناعة المستقبل.

ومن جهته، قال الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية:" إن توقيع مذكرة التفاهم مع وزارة الشباب والرياضة يعكس إيماننا المشترك بأن بناء الأوطان يبدأ ببناء الإنسان، ويعبر عن رؤية وطنية متكاملة تضع الشباب في قلب عملية التنمية".

وأشار "زايد" إلى أن هذه المذكرة تأتي متسقة مع توجهات الدولة المصرية بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي أولت الشباب اهتمامًا غير مسبوق، وجعلت من تمكينهم وتأهيلهم ركيزة أساسية في رؤية الجمهورية الجديدة، مؤكداً أن التعاون مع وزارة الشباب والرياضة يشكل منصة جديدة للعمل المشترك في مجالات التوعية الثقافية وبناء القدرات وتمكين الشباب. وأضاف: "نتطلع من خلال هذه الشراكة إلى تنفيذ برامج ومبادرات مشتركة تسهم في نشر المعرفة، ودعم البحث العلمي، وتعزيز الثقافة الرقمية".

وعقب مراسم التوقيع، قام وزير الشباب والرياضة ومحافظ الإسكندرية بجولة داخل مكتبة الإسكندرية، اطلعا خلالها على أبرز القطاعات والمقتنيات، واستمعا إلى شرح حول الدور الذي تقوم به المكتبة في نشر المعرفة، ودعم البحث العلمي، وتعزيز الحوار الثقافي والحضاري.