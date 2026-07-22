طلعت يوسف يُعلّق على أزمة عقد إمام عاشور.. ويؤكد: «زيزو» هو المعضلة الكبرى

علّق طلعت يوسف، المدير الفني السابق للاتحاد السكندري، على الجدل الدائر بشأن عقد إمام عاشور، لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر، مؤكدًا أن اللاعب يستحق التواجد ضمن الفئة الأولى من حيث القيمة المالية، إلا أن الأمر يرتبط بالتعاقد الحالي الذي وقّع عليه مع النادي.

وأوضح طلعت يوسف، خلال تصريحات تلفزيونية عبر قناة "أون سبورت ماكس"، أن إمام عاشور وافق على عقده الحالي بكامل إرادته، مشددًا على أن العقد لا يزال ساريًا، وبالتالي فإن المطالبة بتعديله في الوقت الحالي ليست بالأمر السهل.

وأشار إلى أن الأزمة لا تتعلق بقدرة الأهلي المالية، مؤكدًا أن النادي يستطيع زيادة راتب اللاعب، لكن القيام بذلك قد يفتح الباب أمام مطالبات مماثلة من لاعبين آخرين، وهو ما قد يؤثر على سياسة الرواتب داخل الفريق.

وأضاف أن الأهلي سبق ومنح عقودًا كبيرة لبعض لاعبيه، مثل أحمد سيد "زيزو" ومحمود حسن "تريزيجيه"، موضحًا أن النادي بدأ في معالجة هذا الملف، مستشهدًا برحيل تريزيجيه، بينما يرى أن ملف زيزو يمثل التحدي الأكبر في الوقت الحالي.

وأكد طلعت يوسف أن موقف إمام عاشور يرتبط بما يحصل عليه زيزو، معتبرًا أن رحيل الأخير قد يسهل على الأهلي التعامل مع مطالب لاعب الوسط المالية.

واختتم المدير الفني السابق للاتحاد السكندري تصريحاته بالتأكيد على أن حل أزمة إمام عاشور يتطلب تفاهمًا بين جميع الأطراف، من خلال قناعة من اللاعب، ومرونة من إدارة الأهلي، مع الإشادة بسياسة النادي في وضع سقف للعقود للحفاظ على استقرار الفريق على المدى الطويل.