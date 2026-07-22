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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

سخونة على الطرق .. حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة الأربعاء

الارصاد
الارصاد
حنان توفيق

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون طقس اليوم شديد الحرارة رطبا على أغلب الأنحاء وحارا على مناطق من السواحل الشمالية نهارا، ومائلا للحرارة رطبا على أغلب الأنحاء ليلا.

كما يتوقع خبراء الأرصاد تكون شبورة مائية صباحاً على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد قد تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق، مع نشاط لرياح على أغلب الأنحاء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب الصعيد على فترات متقطعة.

كما يتوقع أن تكون حالة البحر المتوسط من معتدلة إلى مضطربة وأن بتراوح ارتفاع الأمواج بين 1.5 متر إلى 2.5 متر واتجاه الرياح شمالية غربية، وأن تكون حالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وأن يتراوح ارتفاع الأمواج من 1.5 متر إلى 2.5 متر واتجاه الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية.

ومن المتوقع أن تكون حالة خليجي السويس والعقبة معتدلة إلى مضطربة وأن يتراوح ارتفاع الأمواج من 1.5 متر إلى 2.5 متر واتجاه الرياح شمالية غربية .


وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر


المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 39 26

العاصمة الجديدة 40 26

6 اكتوبر 40 26

بنها 39 26

دمنهور 36 25

وادى النطرون 39 26

كفر الشيخ 37 26

بلطيم 36 26

المنصورة 37 27

الزقازيق 38 27

شبين الكوم 38 26

طنطا 38 26

دمياط 33 25

بورسعيد 35 26

الاسماعيلية 39 24

السويس 38 25

العريش 36 22

رفح 35 21

رأس سدر 40 27

نخل 37 22

كاترين 33 20

الطور 37 25

طابا 36 23

شرم الشيخ 41 30

الغردقة 40 29

الاسكندرية 34 24

العلمين 33 24

مطروح 31 23

السلوم 35 23

سيوة 41 24

رأس غارب 39 28

سفاجا 40 29

مرسى علم 39 28

شلاتين 41 30

حلايب 36 30

أبو رماد 40 29

مرسى حميرة 40 29

أبرق 38 28

جبل علبة 38 28

رأس حدربة 35 30

الفيوم 39 26

بني سويف 39 26

المنيا 41 25

أسيوط 41 27

سوهاج 42 28

قنا 43 29

الأقصر 43 29

أسوان 44 30

الوادى الجديد 42 29

أبوسمبل 44 31

خبراء الأرصاد شبورة مائية السواحل الشمالية طقس اليوم

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