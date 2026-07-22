بيان شديد اللهجة من الإمارات حول التهديدات الحوثية ضد السعودية

أصدرت وزارة الخارجية الإماراتية، اليوم الأربعاء بيانًا أدانت فيه تصريحات جماعة الحوثي ضد السعودية داعية إلى تنفيذ القرار القرار رقم 2216 بشأن اليمن، والقرار رقم 2722 بشأن حقوق وحرية الملاحة في البحر الأحمر.



وأدانت الخارجية الإماراتية بأشد العبارات تصريحات جماعة الحوثي تجاه المملكة العربية السعودية الشقيقة، وما تضمنته من تهديدات بحظر الملاحة البحرية على المملكة.

ودعت المجتمع الدولي إلى ضمان تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ولا سيما القرار رقم 2216 بشأن اليمن، والقرار رقم 2722 بشأن حقوق وحرية الملاحة في البحر الأحمر، مؤكدة أن حرية الملاحة في الممرات المائية الدولية حق يكفله القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.

وأكدت تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة العربية السعودية ودعمها في كل ما من شأنه حفظ أمنها.



وأمس الأول الاثنين، أدانت المملكة العربية السعودية، تهديدات جماعة الحوثي للملاحة البحرية، مؤكدة أنها ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية سفنها بما يتوافق مع القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، مع استمرار دعمها للشعب اليمني وحكومته الشرعية.