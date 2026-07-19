الإمارات تدين تجدد الهجمات الإيرانية على البحرين والكويت والأردن

أدانت الإمارات العربية المتحدة تجدُّد الهجمات الإيرانية التي استهدفت مملكة البحرين ودولة الكويت والمملكة الأردنية الهاشمية، بالصواريخ والطائرات المسيّرة.

وذكرت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان أوردته وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، أن هذه الهجمات تُمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة الدول الشقيقة وتهديداً لأمنها واستقرارها.

وجدَّدت الوزارة الإماراتية تضامن دولة الإمارات الكامل مع مملكة البحرين ودولة الكويت والمملكة الأردنية الهاشمية، ودعمها في كل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها.