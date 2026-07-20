نجوم الفن ينعون الموسيقار الكبير هاني شنودة

نعى مجموعة كبيرة من نجوم الفن والإعلام الموسيقار الكبير الراحل هاني شنودة، الذي رحل عن عالمنا اليوم عن عمر يناهز 83 عامًا.

وكان في مقدمة هؤلاء الفنانة سيمون وقالت، عبر حسابها الرسمي على موقع (إكس)، "رحل عن الحياة الموسيقار هاني شنودة، عرفه الناس جزءا من ذاكرة الموسيقي المصرية وعرفته أنا منذ بداياتي، أوائل أعمالي غنيت تتر مسلسل أبيض وأسود، وظلت الصداقة حتى آخر حفلات كان ليا شرف الغناء معه، وداعًا أستاذ هاني ستبقي ألحانك في قلوب من أحبوك".

من جانبه.. قال الشاعر تامر حسين، عبر حسابه الرسمي على موقع (إكس)، "البقاء لله فقدت مصر اليوم واحدًا من أهم المُبدعين المؤثرين في تاريخها الموسيقي الحديث الأستاذ والموسيقار المُبدع هاني شنودة، خالص التعازي لكُل مُحبينه ولكل أسرتهُ الكريمة".

وبدوره.. قال الإعلامي عمرو أديب "أنعي هاني شنودة لأنه كان عظيما ولأني أعلم أنه لن يأخذ حقه في العزاء.. هاني أحد اللذين غيروا شكل الموسيقى المصرية وقاد ثورة كاملة غيرت الربع تون والمقسوم.. هاني كان عبقريًا لحن لأحمد عدوية ولحن للعظيمة نجاة الصغيرة، لو هناك مدارس للتجديد تمضى في طرقات عبدالوهاب وبليغ، فأحد الميادين الكبيرة ستكون للعبقري هاني شنودة.. كان عبقريا فيلسوفا بسيطا لم يأتى مثله ولن يذكره الكثيرون للأسف".

أما النجم الكبير عمرو دياب قال، عبر صفحتة الرسمية على موقع (فيس بوك)، "خالص التعازي لأسرة الموسيقار الكبير هاني شنودة في الفقيد العزيز، الذي ترك إرثًا فنيًا عظيمًا وأسهم في تشكيل وجدان أجيال كاملة من خلال موسيقاه وإبداعه.. ستبقى أعماله خالدة، وسيظل اسمه حاضرًا في تاريخ الموسيقى العربية.. رحمه الله، وأسكنه فسيح جناته، وألهم أسرته ومحبيه الصبر والسلوان".

وقال الإعلامي عمرو الليثي "أنعي بمزيدٍ من الحزن والأسى الموسيقار الكبير هاني شنودة، صاحب البصمة الخالدة في وجدان أجيالٍ من الشعب المصري".

قدم الموسيقار الراحل الموسيقى التصويرية لعدد من الأعمال منها موسيقى أفلام «المشبوه»، و«الحريف»، و«غريب في بيتي»، و«الغول» و«شمس الزناتي»، التي ما زالت تُعد من أشهر الأعمال الموسيقية المصاحبة للأفلام المصرية.

والموسيقار الراحل من مواليد طنطا عام 1943 وتخرج في كلية الموسيقى عام 1966 قبل التحاقه بمعهد "الكونسيرفتوار"، ويعد أحد أبرز الملحنين والموزعين في تاريخ الموسيقى المصرية؛ إذ امتلك ريادة الفضل في تكوين أول فرقة موسيقية بمصر وهي "فرقة المصريين" عام 1977.