شريهان تدعم تحركات نقابة المهن التمثيلية وتوجه رسالة لياسر جلال وأشرف زكي

أبدت الفنانة شريهان دعمها للخطوات التي تتخذها نقابة المهن التمثيلية بشأن تفعيل “حق الأداء العلني”، وذلك من خلال منشور عبر حسابها الرسمي على موقع “إنستجرام”.

وأعادت شريهان نشر البيان الصادر عن النقابة، والذي أعلن عقد اجتماع يضم ممثلي النقابات الفنية لبحث الإجراءات الخاصة بتفعيل القانون، على أن يتم الإعلان عن أبرز ما يسفر عنه الاجتماع في بيان رسمي عقب انتهائه.

وفي رسالتها، أعربت شريهان عن تقديرها للفنان ياسر جلال، عضو مجلس الشيوخ، مشيرة إلى أن مقترحه بشأن تفعيل “حق الأداء العلني” يمثل خطوة مهمة لحماية حقوق الفنانين، كما وجهت الشكر إلى مجلس الشيوخ بعد موافقته على المقترح وإحالته إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات.

وأكدت أن تفعيل هذا الحق من شأنه توفير حماية أدبية ومادية للمبدعين، خاصة في المراحل المتقدمة من حياتهم المهنية، لافتة إلى أن هذا النظام معمول به في العديد من دول العالم منذ سنوات.

كما وجهت شريهان رسالة تقدير إلى نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي، مشيدة بجهوده وجهود مجلس النقابة في متابعة هذا الملف، مؤكدة أن الحفاظ على حقوق الفنانين يمثل ركيزة أساسية لدعم الإبداع وصون حقوق أصحاب الأعمال الفنية