كسوف الشمس 12 أغسطس 2026.. الدول التي تشاهد الظاهرة كاملة وجزئيًا

كسوف الشمس .. يترقب ملايين المهتمين بعلوم الفلك والظواهر الكونية حول العالم موعد كسوف الشمس يوم 12 أغسطس 2026، والذي يُعد من أبرز الأحداث الفلكية المنتظرة خلال العام، إذ تشهد عدة دول الكسوف الكلي، في حين تتمكن مناطق واسعة أخرى من متابعة الظاهرة بشكل جزئي وفقًا لموقعها الجغرافي، ما يجعل هذا الحدث محط اهتمام واسع بين هواة الفلك والباحثين عن مواعيد الظواهر الطبيعية النادرة.

ويحظى كسوف الشمس 2026 باهتمام كبير عبر محركات البحث، نظرًا لما يمثله من فرصة استثنائية لمتابعة واحدة من أكثر الظواهر الفلكية إثارة، حيث تختلف نسبة رؤية الكسوف من دولة إلى أخرى، كما تتباين أوقات بدايته ونهايته بحسب الموقع الجغرافي والتوقيت المحلي لكل منطقة.

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متى يحدث كسوف الشمس 12 أغسطس 2026؟

من المقرر أن يحدث كسوف الشمس يوم 12 أغسطس 2026، عندما يمر القمر بين الأرض والشمس، فيحجب ضوء الشمس بشكل كلي أو جزئي عن أجزاء من سطح الأرض.

وتُعد هذه الظاهرة من الظواهر الفلكية الطبيعية الناتجة عن الحركة الدقيقة والمنظمة لكل من الأرض والقمر والشمس، ولا تتكرر بالشكل نفسه إلا على فترات زمنية متفاوتة، وهو ما يمنح كل كسوف خصائصه الفريدة من حيث المسار ومدة الرؤية ونسبة الاحتجاب.

ما الدول التي تشاهد الكسوف الكلي؟

وفقًا للمعلومات المنشورة من وكالة ناسا، يمر مسار الكسوف الكلي فوق عدد من المناطق حول العالم، تشمل جرينلاند، وأيسلندا، وشمال روسيا، بالإضافة إلى أجزاء من المحيط الأطلسي، وإسبانيا، وجزء صغير من البرتغال.

ويتمكن السكان والزائرون في هذه المناطق من مشاهدة الكسوف الكلي في أفضل حالاته، حيث يحجب القمر قرص الشمس بالكامل لفترة محدودة، وهي اللحظة التي ينتظرها عشاق الفلك والمصورون من مختلف أنحاء العالم.

أين يمكن مشاهدة الكسوف الجزئي؟

إلى جانب المناطق التي تشهد الكسوف الكلي، سيتمكن سكان مساحات واسعة من نصف الكرة الشمالي من مشاهدة الكسوف بشكل جزئي، وتشمل هذه المناطق أجزاء من الولايات المتحدة الأمريكية، ومعظم الأراضي الكندية، وقطاعًا كبيرًا من القارة الأوروبية، إلى جانب مناطق في شمال غرب قارة إفريقيا.

ويتميز هذا الكسوف بظاهرة لافتة في بعض المناطق الأوروبية وشمال إفريقيا، حيث يتزامن غروب الشمس مع استمرار الكسوف الجزئي، وهو ما يمنح المشاهدين فرصة نادرة لرؤية قرص الشمس أثناء الغروب وهو محجوب جزئيًا بالقمر، في مشهد يجمع بين الدقة الفلكية والجمال الطبيعي.

ما الدول العربية التي ستشاهد كسوف الشمس 2026؟

تشهد عدة دول عربية الكسوف الجزئي بنسب متفاوتة، وتأتي الجزائر في مقدمة الدول العربية من حيث نسبة التغطية، إذ يقترب الكسوف فيها من الحجب الكلي بنسبة تصل إلى نحو 96%، بينما تشهد المغرب تغطية كبيرة تصل إلى نحو 87%، كما تتمكن تونس من متابعة الظاهرة أيضًا بنسبة ملحوظة.

وتختلف مواعيد بداية الكسوف ونهايته من مدينة إلى أخرى تبعًا لفروق التوقيت والموقع الجغرافي، لذلك يُنصح الراغبون في متابعة الظاهرة بالاعتماد على التوقيت المحلي المعتمد في بلدانهم عند متابعة التحديثات الفلكية الخاصة بالكسوف.

كيف تشاهد كسوف الشمس بأمان؟

يشدد خبراء الفلك على ضرورة عدم النظر مباشرة إلى الشمس أثناء الكسوف دون استخدام نظارات مخصصة لمراقبة الشمس أو وسائل حماية معتمدة، لأن الأشعة الشمسية قد تتسبب في أضرار بالغة للعين حتى في أثناء احتجاب جزء كبير من قرص الشمس.

كما يُوصى باستخدام أجهزة الرصد الفلكية المزودة بمرشحات خاصة، لضمان مشاهدة آمنة لهذه الظاهرة الفلكية، والاستمتاع بتفاصيلها دون تعريض العين لأي مخاطر.

لماذا يحظى كسوف الشمس 2026 باهتمام عالمي؟

يُعد كسوف الشمس في 12 أغسطس 2026 من أبرز الظواهر الفلكية المنتظرة خلال العام، لما يوفره من فرصة لمشاهدة الكسوف الكلي في عدد من الدول، إلى جانب إمكانية متابعة الكسوف الجزئي في مناطق واسعة من العالم، بما في ذلك عدة دول عربية.

ويجمع هذا الحدث بين الأهمية العلمية وروعة المشهد الطبيعي، إذ يتيح للمتابعين فرصة مشاهدة ظاهرة نادرة تنتج عن الاصطفاف الدقيق بين الشمس والقمر والأرض، بينما تختلف نسبة الاحتجاب وأوقات الرؤية من منطقة إلى أخرى، وفقًا للموقع الجغرافي ومسار الكسوف.