السعودية تستعد لاستقبال أطول كسوف شمسي القرن الحالي.. ماذا يحدث؟

في حدث فلكي استثنائي يُنتظر أن يستقطب أنظار العلماء وهواة الفلك حول العالم، تستعد السعودية لمتابعة واحد من أطول وأبرز الكسوفات الشمسية الكلية خلال القرن الحادي والعشرين.

ويمثل هذا الحدث ظاهرة نادرة لم تشهدها المملكة منذ أكثر من 75 عاماً، إذ سيتحول ضوء النهار إلى ظلام مؤقت في عدد من المناطق الواقعة ضمن مسار الكسوف الكلي، ما يجعل المملكة واحدة من أهم مواقع الرصد الفلكي على مستوى العالم خلال ذلك اليوم.

تفاصيل أطول كسوف شمسي

وفقاً لما أعلنته وكالة الفضاء السعودية، فإن مناطق واسعة في غرب وجنوب المملكة ستكون ضمن نطاق الكسوف الكلي، حيث سيتمكن السكان والزوار من مشاهدة الظاهرة بوضوح.

ومن المتوقع أن تصل مدة الظلام الكامل الناتج عن حجب الشمس إلى نحو ست دقائق في بعض المناطق الجنوبية، وفي مقدمتها مدينة أبها، بينما تقترب مدة الكسوف الكلي في جدة وبعض مناطق الساحل الغربي من خمس دقائق وخمسين ثانية، وهي مدة طويلة نسبياً مقارنة بالعديد من الظواهر المشابهة.

وتوفر هذه الفترة الزمنية فرصة ثمينة للباحثين والمتخصصين لدراسة الإكليل الشمسي والظواهر المرتبطة بالغلاف الخارجي للشمس، إضافة إلى منح هواة الفلك تجربة استثنائية لمشاهدة واحدة من أندر الظواهر الطبيعية.

ولن تقتصر آثار الحدث على المناطق الواقعة ضمن مسار الكسوف الكلي فقط، إذ ستشهد مناطق أخرى من المملكة، بما فيها المناطق الوسطى والشرقية والشمالية، كسوفاً جزئياً بنسب متفاوتة.

وتشير التقديرات إلى أن نسبة حجب قرص الشمس قد تصل في بعض المواقع إلى نحو 80%، مع اختلاف توقيتات بداية ونهاية الكسوف ومدته من منطقة إلى أخرى بحسب الموقع الجغرافي.

وأكدت الجهات المختصة أهمية الالتزام بإرشادات السلامة أثناء متابعة الظاهرة، مشددة على ضرورة استخدام النظارات المخصصة لرصد الكسوف أو الأدوات المزودة بمرشحات معتمدة، وعدم النظر مباشرة إلى الشمس لتجنب الأضرار التي قد تصيب العين.

ما موعد أطول كسوف شمسي؟

من جانبه، أوضح رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة أن مسار الكسوف سيمتد عبر عدد كبير من المدن والمحافظات في غرب وجنوب غرب المملكة، من بينها مكة المكرمة وجدة والطائف والباحة وخميس مشيط وجازان ونجران وغيرها.

وأشار إلى أن مرحلة الكسوف الكلي ستتسبب في انخفاض ملحوظ بمستوى الإضاءة ودرجات الحرارة، مع ظهور الهالة الشمسية وإمكانية رؤية بعض النجوم والكواكب اللامعة في وضح النهار، وهي مشاهد فريدة لا تتكرر إلا خلال الكسوف الكلي.

وأضاف أن هذا الحدث يمثل فرصة علمية وتثقيفية مهمة لتعزيز الاهتمام بعلم الفلك ونشر ثقافة الرصد الآمن، خاصة أن ظاهرة مماثلة بهذه المدة لن تتكرر في المنطقة إلا بعد سنوات طويلة.

وبحسب رئيس الجمعية الفلكية بجدة، فمن المقرر أن يحدث الكسوف الشمسي في الثاني من أغسطس عام 2027.