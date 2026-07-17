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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

هجمات سيبرانية تضرب الشركات الأمريكية والذكاء الاصطناعي يرفع مستوى الاختراق

هجمات سيبرانية
هجمات سيبرانية
أ ش أ

أعلن البيت الأبيض عن إنشاء مجموعة تنسيق تجمع مطوري الذكاء الاصطناعي ومشغلي البنية التحتية الحيوية؛ بهدف تبادل المعلومات حول الثغرات الأمنية وتعزيز آليات التصدي للهجمات السيبرانية وحماية القطاعات الحيوية، مع تزايد وتيرة الهجمات الإلكترونية وتنامي المخاوف من استغلال تقنيات الذكاء الاصطناعي في تنفيذ هجمات أكثر تعقيدا.

ووفق وسائل إعلام أمريكية، اليوم تشهد شركات كبرى موجة متصاعدة من الهجمات الإلكترونية، مدفوعة بالتطور السريع لتقنيات الذكاء الاصطناعي وانتشار برمجيات الفدية، في ظل تزايد استهداف القراصنة للبيانات الحساسة والبنية التحتية الرقمية.

وصارت هذه الهجمات تشكل تهديدا متناميًا لاستمرارية الأعمال، مع تصاعد المخاوف من تأثيرها على استقرار الشركات والقطاعات الحيوية والاقتصاد العالمي.

وامتدت موجة الهجمات الإلكترونية حديثا إلى شركة "فيرلايف" لمنتجات الألبان، التي أعلنت تعليق جزء من عملياتها الإنتاجية في الولايات المتحدة بعد تعرض بعض أنظمتها الرقمية لاختراق غير مصرح به، في أحدث مؤشر على اتساع نطاق التهديدات السيبرانية التي تطال الشركات الكبرى.

ولم تعد الهجمات الإلكترونية تقتصر على شركات التكنولوجيا، بل امتدت خلال الأشهر الأخيرة لتطال مؤسسات أمريكية كبرى في قطاعات الأغذية والرعاية الصحية والصناعة والترفيه والتجزئة، في مؤشر على اتساع رقعة التهديدات السيبرانية وتزايد اعتماد المهاجمين على برمجيات الفدية وأساليب الاختراق المتطورة.

وكانت شركة "فيرلايف" لمنتجات الألبان، التابعة أحدث المنضمين، وسبق ذلك إعلان مجموعة القرصنة "وورلد ليكس" نشر كميات كبيرة من بيانات شركة "نايك"، بينما تعرضت منصات "ماتش جروب" و"كرانش بيس" لهجمات مماثلة، في حين كشفت سلسلة مطاعم "بانيرا بريد" عن اختراق طال بيانات عملائها وأبلغت السلطات المختصة بالواقعة.

واستهدفت الهجمات قطاع الضيافة، وتمكن قراصنة من سرقة بيانات موظفي منتجعات "وين" وطالبوا بفدية بلغت 1.5 مليون دولار بعملة "بيتكوين"، فيما أعلنت مجموعة قرصنة مسؤوليتها عن هجوم استهدف شركة "سترايكر" الأمريكية للأجهزة الطبية، متسببًا في تعطيل عمليات التصنيع ومعالجة الطلبات والشحن على مستوى العالم.

وامتدت الاختراقات إلى قطاعي الترفيه والألعاب، حيث تعرضت منصة "كرانشي رول" لسرقة بيانات شخصية وملايين سجلات الدعم الفني، بينما واجهت شركة "هاسبرو" اضطرابات تشغيلية أدت إلى تأخير تسليم الطلبات لعدة أسابيع.

وبرز قطاعا الرعاية الصحية والتصنيع بين أكثر القطاعات تعرضا للهجمات الإلكترونية، بعدما أعلنت شركة "ويست فارماسيوتيكال سيرفسز" تعرضها لاختراق أدى إلى سرقة بيانات وتعطيل عملياتها التصنيعية واللوجستية مؤقتا على مستوى العالم.

وكشفت منصة "إنستركتشر/كانفاس" التعليمية عن اختراق طال بيانات طلاب ومؤسسات تعليمية في آلاف المدارس، قبل التوصل إلى اتفاق مع الجهة المهاجمة لحذف البيانات المسروقة.

وفي يونيو، أعلنت شركة "نوفو نورديسك" نسخ بيانات من أنظمتها الداخلية، تضمنت معلومات محدودة تتعلق بتجارب سريرية، بينما تعرضت شركة "آي ريذم هولدنجز" الطبية لهجوم مماثل أعقبته مطالبات مالية من المهاجمين.

وكشفت "أدابت هيلث" عن سرقة بيانات مرضى ومعلومات مرتبطة بالتأمين نتيجة اختراق حساب تابع لأحد المقاولين الخارجيين.

وفي تطور آخر، رصد باحثون حملة قرصنة واسعة استهدفت أجهزة الجدران النارية، وطالت 75 ألف نظام حول العالم، ما أبرز المخاطر المتزايدة التي تواجه البنية التحتية الرقمية للشركات.

وتعكس هذه الوقائع اتساع نطاق التهديدات السيبرانية التي تواجهها الشركات الأمريكية، مع تحول المهاجمين بشكل متزايد إلى استغلال الثغرات لدى الموردين والمقاولين الخارجيين للوصول إلى الأنظمة الحساسة.

البيت الأبيض الذكاء الاصطناعي الثغرات الأمنية

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