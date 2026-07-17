الاحتياطي يتخطى 55 مليارًا.. مفاجأة في سعر الدولار بعد التراجع الأخير

شهد سعر الدولار اليوم في مصر استقرارًا اليوم الجمعة 17 يوليو 2026، تزامنًا مع العطلة الأسبوعية للبنوك، وذلك بعد تراجعه أمام الجنيه بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي، في وقت حملت فيه المؤشرات الاقتصادية أخبارًا إيجابية مع إعلان الحكومة تسجيل احتياطي النقد الأجنبي أعلى مستوى في تاريخ البلاد، متجاوزًا حاجز 55 مليار دولار لأول مرة.

وجاء استقرار سعر الدولار اليوم بالتزامن مع استمرار نمو تحويلات المصريين العاملين بالخارج، والتي سجلت معدلات ارتفاع قوية خلال العام المالي الحالي، ما عزز من موارد النقد الأجنبي ودعم استقرار سوق الصرف.



سعر الدولار اليوم في البنوك

استقر سعر الدولار اليوم في عدد من البنوك الكبرى عند المستويات التالية:

البنك الأهلي المصري الشراء: 50.50 جنيه. البيع: 50.60 جنيه.

بنك مصر الشراء: 50.50 جنيه. البيع: 50.60 جنيه.

بنك القاهرة الشراء: 50.50 جنيه. البيع: 50.60 جنيه.

البنك التجاري الدولي CIB الشراء: 50.50 جنيه. البيع: 50.60 جنيه.

البنك المركزي المصري الشراء: 50.47 جنيه. البيع: 50.61 جنيه.



ويواصل سعر الدولار اليوم تحركاته وفق آليات العرض والطلب داخل القطاع المصرفي، مع وجود فروق طفيفة بين أسعار الشراء والبيع من بنك إلى آخر.

أسعار الدولار في أبرز 10 بنوك

أظهرت بيانات البنوك اختلافات محدودة في أسعار الصرف، وجاءت على النحو التالي:

البنك الأهلي المصري: 50.50 جنيه للشراء و50.60 جنيه للبيع، بانخفاض 3 قروش.

بنك مصر: 50.50 جنيه للشراء و50.60 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش.

بنك القاهرة: 50.52 جنيه للشراء و50.62 جنيه للبيع، بارتفاع قرشين.

بنك الإسكندرية: 50.50 جنيه للشراء و50.60 جنيه للبيع، بانخفاض 3 قروش.

بنك قناة السويس: 50.48 جنيه للشراء و50.58 جنيه للبيع، بتراجع 7 قروش.

البنك التجاري الدولي CIB: 50.52 جنيه للشراء و50.62 جنيه للبيع، بزيادة 10 قروش.

بنك البركة: 50.45 جنيه للشراء و50.55 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش.

كريدي أجريكول: 50.44 جنيه للشراء و50.54 جنيه للبيع، بانخفاض 6 قروش.

بنك قطر الوطني QNB: 50.50 جنيه للشراء و50.60 جنيه للبيع، بتراجع قرشين.

مصرف أبوظبي الإسلامي: 50.58 جنيه للشراء و50.68 جنيه للبيع، بانخفاض 12 قرشًا.

ويعكس هذا التباين المحدود استقرار سعر الدولار اليوم داخل الجهاز المصرفي، رغم التغيرات اليومية التي تشهدها بعض البنوك.

احتياطي النقد الأجنبي يسجل رقمًا تاريخيًا

وفي تطور اقتصادي لافت، أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن احتياطي النقد الأجنبي لمصر تجاوز لأول مرة في تاريخه مستوى 55 مليار دولار.

وأكد أن هذا الإنجاز يعكس تحسنًا ملحوظًا في مؤشرات الاقتصاد المصري، واستمرار نجاح السياسات الاقتصادية التي تستهدف تعزيز موارد النقد الأجنبي وتحقيق الاستقرار المالي.

وأضاف أن ارتفاع الاحتياطي يعزز قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها الخارجية، ويمنح الاقتصاد المصري قوة أكبر في مواجهة المتغيرات العالمية، فضلًا عن دعم ثقة المستثمرين في السوق.

تحويلات المصريين بالخارج تواصل الارتفاع

واصلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج تسجيل أداء قويًا خلال العام المالي 2025/2026، حيث ارتفعت خلال الفترة من يوليو إلى مايو بنسبة 31.2% لتصل إلى نحو 43.1 مليار دولار، مقارنة بـ32.8 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق.

كما سجلت التحويلات خلال شهر مايو 2026 وحده نموًا بنسبة 13.5%، لتصل إلى نحو 3.9 مليار دولار مقابل 3.4 مليار دولار خلال مايو 2025.

ويعد هذا النمو أحد أبرز العوامل التي دعمت استقرار سعر الدولار اليوم وأسهمت في زيادة موارد النقد الأجنبي داخل الاقتصاد المصري.

ما أسباب استقرار سوق الصرف؟

استقرار سعر الدولار اليوم يعود إلى مجموعة من العوامل الإيجابية، أبرزها:

ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي إلى مستوى تاريخي.

استمرار النمو القوي في تحويلات المصريين بالخارج.

تحسن التدفقات الدولارية إلى القطاع المصرفي.

تنوع مصادر النقد الأجنبي.

استمرار السياسات النقدية الداعمة لاستقرار السوق.

وتساعد هذه العوامل في تعزيز قدرة البنوك على توفير العملات الأجنبية، وتلبية احتياجات المستوردين والمستثمرين، بما يدعم استقرار سوق الصرف.

متابعة مستمرة لتحركات الدولار

يظل سعر الدولار اليوم من أكثر المؤشرات الاقتصادية متابعة من جانب المواطنين والمستثمرين، لما له من تأثير مباشر على أسعار السلع المستوردة، وتكاليف الإنتاج، وأسعار العديد من الخدمات داخل السوق.

كما يواصل المتعاملون متابعة التحديثات اليومية الصادرة عن البنوك، في ظل استمرار تغير أسعار الصرف وفقًا لحركة السوق والتطورات الاقتصادية العالمية.