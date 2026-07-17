قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دخان حرائق الغابات يخيم على أجواء نهائي كأس العالم
الجيش الإيراني: هاجمنا مروحيات وطائرات استطلاع أمريكية في قاعدة بالبحرين
الطاقة الدولية: تعطل تدفقات النفط والغاز عبر مضيق هرمز يهدد الإمدادات العالمية
أعلي سعر دولار في البنوك الآن
ناقد رياضي: أزمة زيزو والزمالك لم تنتهِ.. والمحكمة الرياضية الدولية قد تحسم النزاع
10 سنن في أول جمعة من شهر صفر .. احذر ضياع أجرها
تماسيح بدل الأسلاك.. خطة بن غفير لتأمين السجون الإسرائيلية تثير عاصفة من الجدل
نشرت فيديوهات تتضمن ألفاظا خادشة بالجيزة.. المتهمة تواجه هذه العقوبة
أفضل ما يقال في ليلة الجمعة الأولى من صفر.. سنة عظيمة احذر هجرها
أسامة الدليل: الجماعات المتطرفة تستهدف إحداث قطيعة بين المجتمع ومؤسساته الوطنية
هل تكسر درجة الحرارة بالقاهرة حاجز الـ40؟.. الأرصاد تكشف حالة الطقس الأسبوع المقبل
إيران.. انقطاع الكهرباء عن مطار إيرانشهر إثر هجوم أمريكي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أعلي سعر دولار في البنوك الآن

سعر الدولار
سعر الدولار
محمد يحيي

وصل سعر أكبر سعر دولار أمام الجنيه في بدء تعاملات له اليوم الجمعة 17-7-2026 علي مستوي السوق الرسمية دون تغيير.

إجازة البنوك

وعطل البنك المركزي المصري العمل في البنوك اعتبارا من صباح اليوم الجمعة بمناسبة بدء مواعيد الراحة الأسبوعية .

سعر الدولار مقابل الجنيه

آخر تحديث لسعر أعلي دولار 

بلغ آخر تحديث لـ أعلي سعر دولار 50.58 جنيها للشراء و 50.68 جنيها للبيع في بنك نكست.

 أقل سعر دولار  في آخر تحديث له اليوم نحو 50.4 جنيها للشراء و 50.5 جنيها للبيع في بنوك " الإمارات دبي و فيصل الإسلامي.

سعر الدولار اليوم

سجل متوسط سعر الدولار استقرارا على مستوي البنوك منذ آخر تعاملات له أمس في البنوك.

سعر الدولار اليوم

الدولار في البنوك

سجل آخر تحديث لـ الدولار في آخر يوم عمل في البنوك مساء الخميس نحو 50.49 جنيها.

الدولار في البنك المركزي

وصل متوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري منذ آخر تداول له 50.49 جنيها للشراء و 50.59 جنيها للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه

أقل سعر 

سجل أقل سعر دولار 50.4 جنيها للشراء و 50.5 جنيها للبيع في بنوك " الإمارات دبي الوطني و فيصل الإسلامي.

بلغ ثاني أقل سعر دولار 50.45 جنيها للشراء و 50.55 جنيها للبيع في بنوك " الكويت الوطني، التجاري الدولي CIB،كريدي أجريكول، البركة، أبوظبي التجاري، الكويت الوطني"

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه 50.48 جنيها للشراء و 50.58 جنيها للبيع في بنوك " بيت التمويل الكويتي، قناة السويس، الأهلي الكويتي".

سعر الدولار

الدولار في اغلب البنوك

سجل سعر الدولار في أغلب البنوك 50.5 جنيها للشراء و 50.6 جنيها للبيع في بنوك " المصرف المتحد،العربي الإفريقي الدولي، أبوظبي الأول، العقاري المصري العربي، HSBC،ميد بنك،التنمية الصناعية، التعمير والاسكان، المصري الخليجي، الإسكندرية، مصر، الأهلي المصري، المصرف العربي الدولي، مصرف أبوظبي الإسلامي".

استقرار سعر الدولار اليوم في مصر في ختام التعاملات

أعلي سعر

سجل أعلي سعر دولار 50.58 جنيها للشراء و 50.68 جنيها للبيع في بنك نكست.

وبلغ ثاني أعلي سعر دولار 50.52 جنيها للشراء و 50.62 جنيها للبيع في بنك سايب.

البنك المركزي

ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر

أعلن البنك المركزي المصري، ارتفاع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بمقدار 4.8 مليار دولار على أساس سنوي.

وأوضح تقرير صادر عن البنك المركزي المصري حول أداء ميزان المدفوعات عن الفترة من يوليو حتي مارس من العام المالي الماضي؛ إن صافي الاستثمارات سجل إلى 13 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي 2025/2026، مقارنة بـ 9.8 مليار دولار في الفترة المناظرة من العام المالي السابق.

البنك المركزي المصري

تحويلات المصريين بالخارج ترتفع إلى 34.9 مليار دولار

وأوضح البنك المركزي أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج ارتفعت إلى نحو 34.9 مليار دولار خلال الفترة من يوليو 2025 حتى مارس 2026، مقابل 26.4 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق، بزيادة بلغت 8.5 مليار دولار.

ورفع البنك المركزي المصري من مستهدفات طرح أدوات دين خلال الأسبوع الجاري بقيمة 58.5 مليار جنيه بما يعادل 1.18 مليار دولار، وذلك بالمقارنة بما كانه عليه بنهاية الشهر الماضي.

ويستهدف البنك المركزي المصري بشكل دوري، العمل على طرح أدوات دين من أذون وسندات الخزانة لتمويل الفجوة التمويلية بالخزانة العامة.

وحسب ما ذكرته نشرة الاكتتاب المستهدفة خلال الأسبوع الجاري- والتي تتضمن التعاون مع وزارة المالية لتدبير الفجوة التمويلية بالخزانة العامة-؛ يطرح البنك المركزي المصري أسبوعيًا أدوات دين محلية، وهي في صورة استثمارات مالية غير مباشرة، لدعم الموازنة العامة، نيابة عن وزارة المالية.

أقل سعر دولار مال واعمال اخبار مصر أعلي سعر دولار سعر الدولار في البنوك سعر الدولار في البنك المركزي الدولار مقابل الجنيه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس السيسي

بتوجيهات الرئيس السيسي| صرف 3000 جنيه بالبطاقة بدءًا من اليوم لهؤلاء

سعر الجنيه الذهب

نزل 1000 جنيه.. تراجع كبير يضرب سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يخالف التوقعات

وزير التربية والتعليم

عقود ثابتة لمعلمي الحصة وتعديل الأساسي على 2026 | أمنيات المدرسين بشأن "خبر التعليم السار"

جماهير بشكتاش

جماهير بشكتاش توقف تقديم تروسارد.. وهتافات مدوية تطالب بضم محمد صلاح

الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي

بسبب "الخرافة".. رئيس الأرجنتين يرفض حضور نهائي كأس العالم أمام إسبانيا

المولد النبوي الشريف

موعد إجازة المولد النبوي الشريف.. والإجازات المتبقية حتى نهاية 2026

نهاية العمل بـ التوقيت الصيفي

بسبب اللهيب والحر.. موعد نهاية العمل بـ التوقيت الصيفي 2026

ميسي يىتدي السوار الاحمر في يده

السر في السوار الأحمر.. لماذا يرتدي ميسي سوار العقد السبع وما هي علاقته بـ"اليهود"؟

ترشيحاتنا

الزوجين

متى تتحول الزيارات إلى عبء؟ تعرفي على حدود تدخل العائلة بين الزوجين

دور الأم في تربية الأبناء

كيف تكون الأم مفتاح صلاح الأبناء في الإجازة؟.. أمين الفتوى يجيب

تسجيل المكالمات

حكم تسجيل المكالمات وفتح مكبر الصوت دون علم الطرف الآخر.. الإفتاء تجيب

بالصور

طريقة عمل البنانا كريم كراميل.. حلوى صيفية باردة بمذاق غني

طريقة عمل البنانا كريم كراميل
طريقة عمل البنانا كريم كراميل
طريقة عمل البنانا كريم كراميل

هاندا أرتشيل تخطف الأنظار بإطلالة صيفية أنيقة

هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل

هل تؤثر الرطوبة المرتفعة على مرضى القلب والضغط؟ أحدث التوصيات الطبية

كيف تؤثر الحرارة على القلب وضغط الدم؟
كيف تؤثر الحرارة على القلب وضغط الدم؟
كيف تؤثر الحرارة على القلب وضغط الدم؟

علامات الجفاف التي تستوجب مراجعة الطبيب

اعراض الجفاف في الصيف
اعراض الجفاف في الصيف
اعراض الجفاف في الصيف

فيديو

حسين الجسمي

السهل الممتنع يعود .. واللذاذة عنوان صيف 2026

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: إلى هؤلاء الذين خذلونا

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. هاني عمر الناظر

د. هاني عمر الناظر يكتب: من السخرة إلى التمليك.. 23 يوليو ثورة أعادت الوطن لأهله

د. أحمد البدوي سالم - أستاذ العقيدة والفلسفة المساعد في جامعة الأزهر

د. أحمد البدوي سالم يكتب: الفلسفة الأم التي عقها أبناؤها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تجارة النقرات وتطبيع الدناءة الاجتماعية

المزيد