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أرغب في عمل توكيل.. خطوات حجز خدمات الشهر العقاري عبر الهاتف
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

أرغب في عمل توكيل.. خطوات حجز خدمات الشهر العقاري عبر الهاتف

حجز موعد بالشهر العقاري
حجز موعد بالشهر العقاري
خالد يوسف

في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي وتسهيل الخدمات على المواطنين، يتيح تطبيق "أرغب في عمل توكيل" حجز خدمات الشهر العقاري والتوثيق إلكترونيًا عبر الهاتف المحمول بكل سهولة، حيث يهدف التطبيق إلى القضاء على التكدس والازدحام داخل المقار وتوفير الوقت والجهد، لذا يبحث المواطن عن خطوات تحميل واستخدام التطبيق وحجز موعدك لإنهاء معاملاتك الحكومية بضغطة زر واحدة وبدون انتظار.

أهمية تطبيق “أرغب في عمل توكيل”

أتاحت وزارة العدل للمواطنين، إمكانية حجز خدمات التوثيق إلكترونيًا من خلال تطبيق «أرغب في عمل توكيل»، في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي وتطوير خدمات الشهر العقاري، بما يسهم في تقليل التكدس داخل المكاتب وتيسير إجراءات الحصول على الخدمات.


ويتيح التطبيق للمستخدمين اختيار أقرب مكتب توثيق وحجز موعد مسبق لإنهاء المعاملات، وذلك عبر خطوات بسيطة باستخدام الهاتف المحمول.

خطوات استخدام التطبيق

ـ يبدأ استخدام التطبيق بتحميل «أرغب في عمل توكيل» من متجر Google Play.

ـ تشغيل خاصية تحديد الموقع GPS لعرض أقرب مكاتب التوثيق إلى موقع المستخدم.
ـ اختيار المكتب المناسب.


ـ ينتقل المستخدم إلى صفحة تسجيل البيانات، وتتضمن «الرقم القومي، ونوع المحرر المطلوب، والتصنيف»، إلى جانب تحديد موعد الحجز واستلام المحرر.

مواعيد عمل مكاتب الشهر العقاري

تستقبل مكاتب الشهر العقاري والتوثيق، المواطنين يوميًا من الساعة 9 صباحًا حتى 4 عصرًا، باستثناء يوم الجمعة.
كما خصصت وزارة العدل عددًا من المكاتب للعمل خلال الفترة المسائية من 5 مساءً حتى 9 مساءً.

خدمات التوثيق المتنقلة

وفرت وزارة العدل خدمة سيارات التوثيق المتنقلة، لتيسير الخدمات على كبار السن وغير القادرين على الانتقال، حيث تقدم خدمات الشهر العقاري في محل إقامة المواطن مقابل 500 جنيه، ويتم طلبها من خلال الاتصال بالرقم 01555559875 لتحديد موعد الزيارة.

خدمات إلكترونية متنوعة

تقدم وزارة العدل عبر بوابة مصر الرقمية أكثر من 22 خدمة في مجالي التوثيق والشهر العقاري، تشمل إصدار التوكيلات العامة والخاصة، وتوكيلات البنوك، وتوكيلات بيع وإدارة السيارات، إلى جانب إقرارات التوثيق، وعقود بيع السيارات، وعدد من الخدمات الأخرى التي تهدف إلى تسهيل الإجراءات على المواطنين.

خدمات الشهر العقاري خدمات الشهر العقاري عبر الهاتف أرغب في عمل توكيل وزارة العدل بوابة مصر الرقمية خدمات التوثيق

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