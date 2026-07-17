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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الطاقة الدولية: تعطل تدفقات النفط والغاز عبر مضيق هرمز يهدد الإمدادات العالمية

مضيق هرمز
مضيق هرمز
فرناس حفظي

حذرت وكالة الطاقة الدولية من تزايد المخاطر التي تهدد أسواق الطاقة، مؤكدة أن استمرار تعطل تدفقات النفط والغاز عبر مضيق هرمز خلال الأسابيع المقبلة قد يثير مخاوف جدية بشأن أمن الإمدادات العالمية.

وفي وقت سابق، حاكم مدينة بوشهر جنوبي إيران، إصابة شخص إثر هجوم أمريكي على المدينة هو الثاني خلال ساعات.

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن الولايات المتحدة أبلغت إسرائيل بعزمها توسيع نطاق عملياتها العسكرية ضد إيران لتشمل البنية التحتية ومنشآت الطاقة، فيما أعلن الجيش الأمريكي تنفيذ موجة جديدة من الضربات استهدفت جسورًا ومطارًا في جنوب إيران.


وبحسب التقرير، فإن التقديرات الإسرائيلية تشير إلى أن طهران لا تسعى في الوقت الراهن إلى استهداف إسرائيل أو جرّها إلى المواجهة، رغم التصعيد العسكري المتواصل بين الولايات المتحدة وإيران، مع تأكيد استعداد تل أبيب للرد بقوة في حال تعرضها لأي هجوم.


وأشار التقرير إلى أن الضربات الأمريكية شملت أهدافًا في محافظة هرمزغان، من بينها جسور في محيط بندر عباس ومطار إيرانشهر، إضافة إلى استهداف برج اتصالات ومحطة للسكك الحديدية، فيما تحدثت وسائل إعلام إيرانية عن سقوط قتلى وجرحى وانقطاع للتيار الكهربائي في بعض المناطق.


كما أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) تنفيذ عمليات تفتيش لسفن في خليج عُمان ضمن إجراءات فرض الحصار البحري على إيران، مؤكدة استمرار الملاحة في مضيق هرمز باستثناء السفن التي تحاول خرق الحصار.


وفي المقابل، جدد مسؤولون إيرانيون تحذيراتهم من أن استمرار استهداف البنية التحتية الإيرانية سيقابله استهداف للبنى التحتية في المنطقة، مؤكدين تمسك طهران بسيادتها على مضيق هرمز ورفضها الوجود العسكري الأمريكي في المنطقة.


وأضاف التقرير أن إسرائيل ترى أن احتمال عودتها المباشرة إلى المواجهة يبقى مرتبطًا بأحد سيناريوهين: تعرضها لهجوم إيراني مباشر، أو طلب أمريكي رسمي بانضمامها إلى العمليات العسكرية.

وكالة الطاقة الدولية أسواق الطاقة تعطل تدفقات النفط مضيق هرمز إيران

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