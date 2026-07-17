ناقد رياضي: أزمة زيزو والزمالك لم تنتهِ.. والمحكمة الرياضية الدولية قد تحسم النزاع

أكد الناقد الرياضي جمال الزهيري أن قرار لجنة شؤون اللاعبين بحفظ شكوى أحمد سيد "زيزو" ضد نادي الزمالك لا يعني انتهاء الأزمة، مشيرًا إلى أن النزاع لا يزال مفتوحًا أمام مسارات قانونية جديدة، قد تصل إلى المحكمة الرياضية الدولية إذا قرر أي من الطرفين التصعيد.

زيزو ونادي الزمالك

وأوضح الزهيري، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "خط أحمر" المذاع على قناة "الحدث اليوم"، أن لكل من زيزو ونادي الزمالك الحق في اللجوء إلى جهات التقاضي الرياضية الأعلى، حال امتلاك أي منهما مستندات أو دفوع قانونية تدعم موقفه.

وأضاف أن الأزمة دخلت مرحلة جديدة بعد تبادل الشكاوى والمطالبات المالية بين الطرفين، موضحًا أن نادي الزمالك لا يزال يتمسك بشكواه المضادة، التي يطالب فيها اللاعب بتعويضات مالية، في الوقت الذي يواصل فيه زيزو المطالبة بالحصول على مستحقاته المالية.

اللاعب وجماهير الزمالك

وأشار الناقد الرياضي إلى أن الخلاف تجاوز الإطار القانوني، وامتد إلى العلاقة بين اللاعب وجماهير الزمالك، مؤكدًا أن انتقال زيزو إلى النادي الأهلي أنهى فعليًا حالة الارتباط التي جمعته بجماهير القلعة البيضاء، وجعل من الصعب عودة العلاقة إلى ما كانت عليه.

ولفت الزهيري إلى أن تصريحات زيزو بشأن رغبته في الاستمرار مع الزمالك حتى نهاية عقده لم تعد تؤثر في مسار الأزمة، موضحًا أن القضية أصبحت في جوهرها نزاعًا قانونيًا وماليًا حول الحقوق والالتزامات بين الطرفين، بينما يظل الحسم النهائي مرهونًا بما ستسفر عنه الإجراءات القانونية خلال الفترة المقبلة.