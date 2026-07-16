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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

سعر بي إم دبليو X2 موديل 2026 في السوق السعودي

بي ام دبليو X2 موديل 2026
بي ام دبليو X2 موديل 2026
صبري طلبه

تعد بي ام دبليو واحدة من أعرق الشركات الألمانية المتخصصة في صناعة السيارات، وتمتلك حضورًا واسعًا داخل السوق السعودي من خلال مجموعة متنوعة من الطرازات التي تغطي عدة فئات، ومن بينها بي ام دبليو X2 موديل 2026 التي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدام.

أبعاد بي ام دبليو X2 موديل 2026

تأتي بي ام دبليو X2 موديل 2026 بهيكل يحمل الطابع الرياضي الفاخر، ويبلغ طول السيارة نحو 4,667 مم، بينما يصل عرضها إلى 1,845 مم، مع ارتفاع يبلغ 1,575 مم، وترتكز على قاعدة عجلات بطول 2,692 مم، ويتراوح وزن السيارة بين 1,695 و1,770 كجم، في حين تبلغ سعة صندوق الأمتعة 560 لترًا.

بي ام دبليو X2 موديل 2026 

وتحصل السيارة على تجهيزات خارجية تشمل مصابيح أمامية وخلفية تعمل بتقنية LED، بالإضافة إلى إضاءة نهارية بنفس التقنية، كما تعتمد على عجلات من الألمنيوم بقياس 21 بوصة في الأمام والخلف، وتضم المرايا الجانبية وظائف الضبط والطي الكهربائي مع مؤشرات انعطاف مدمجة، إلى جانب فتحة سقف بانورامية.

بي ام دبليو X2 موديل 2026 فئة M35i xDrive 

تعتمد فئة M35i xDrive على محرك بنزين تيربو سعة 2.0 لتر مكون من أربع أسطوانات دون نظام هجين، ويتصل بناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض من 7 سرعات، مع نظام دفع كليAWD .

بي ام دبليو X2 موديل 2026 

وتنتج هذه المنظومة قوة تصل إلى 300 حصان، بينما يبلغ عزم الدوران 400 نيوتن متر، مع خزان وقود بسعة 54 لترًا، وتصل السرعة القصوى إلى 250 كم في الساعة، في حين تحتاج السيارة إلى 5.4 ثانية فقط للانطلاق من الثبات حتى سرعة 100 كم في الساعة.

بي ام دبليو X2 موديل 2026 فئة sDrive20i 

توفر بي ام دبليو أيضًا فئة sDrive20i المزودة بمحرك بنزين تيربو سعة 1.5 لتر مكون من 3 أسطوانات، ويعمل إلى جانبه نظام هجين خفيف MHEV ، ويرتبط المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض من 7 سرعات مع نظام دفع أمامي  .FWD

بي ام دبليو X2 موديل 2026 

ويولد محرك البنزين قوة تبلغ 156 حصانًا وعزم دوران يصل إلى 240 نيوتن متر، بينما يضيف المحرك الكهربائي 19 حصانًا و55 نيوتن متر، لتصل القوة الإجمالية إلى 170 حصانًا مع عزم دوران إجمالي يبلغ 280 نيوتن متر، وتبلغ سرعتها القصوى 213 كم في الساعة، فيما تستغرق 8.3 ثانية للتسارع من 0 إلى 100 كم في الساعة.

بي ام دبليو X2 موديل 2026 

سعر بي ام دبليو X2 موديل 2026 في السعودية

تقدم بي ام دبليو X2 موديل 2026 في السوق السعودي بسعر يبدأ من 315,445 ريال سعودي.

بي ام دبليو بي ام دبليو X2 بي ام دبليو X2 موديل 2026 مواصفات بي ام دبليو X2 موديل 2026 سعر بي ام دبليو X2 موديل 2026 سعر بي ام دبليو X2 موديل 2026 في السعودية

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