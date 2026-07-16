سفير مصر في بلجيكا: مبادرة طريق غزة تحظى بدعم واسع من الدول الأوروبية ومؤسسات التمويل

قال السفير أحمد أبو زيد، سفير مصر لدى بلجيكا ولوكسمبورغ والاتحاد الأوروبي وحلف الناتو، إنّ اجتماع مجموعة المانحين لفلسطين الذي عُقد في بروكسل يُعد اجتماعاً بالغ الأهمية، وهو الثاني للمجموعة.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية رغدة أبو ليلة، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن أبرز ما يميزه هو أنه للمرة الأولى يتم حشد دعم دولي لمشروعات التعافي المبكر في قطاع غزة، رغم المعوقات والاشتراطات التي يفرضها الجانب الإسرائيلي، وفي مقدمتها ربط البدء في هذه المشروعات بمسألة نزع سلاح حركة حماس وإتمام إجراءات أمنية محددة.

وأوضح أبو زيد أن أهمية الاجتماع تكمن في نجاح الجانب الأوروبي في الحصول على موافقات من الجانب الإسرائيلي والولايات المتحدة لبدء تنفيذ عدد محدود من مشروعات التعافي المبكر، تشمل قطاعي المياه وإدارة المخلفات، باعتبارها من المشروعات الضرورية للشعب الفلسطيني.

وأشار، إلى أن هذه الخطوة تمثل بداية جيدة تستحق الدعم، وتأتي في إطار المبادرة التي أطلقها الاتحاد الأوروبي تحت مسمى «طريق غزة»، بمشاركة الدول الأوروبية ومؤسسات التمويل الدولية.

وأكد سفير مصر لدى بلجيكا ولوكسمبورغ والاتحاد الأوروبي وحلف الناتو أن المبادرة تحظى بمشاركة واسعة من الدول والمؤسسات المانحة، من بينها إسبانيا والدنمارك وألمانيا والنرويج وفنلندا وإيطاليا وهولندا وفرنسا واليابان، إلى جانب بنك الاستثمار الأوروبي ومفوضية الاتحاد الأوروبي.

وذكر أن هذا يمثل وعاءً كبيراً من الجهات المستعدة لتمويل مشروعات التعافي المبكر، وأن مصر أكدت دعمها لهذه المبادرة واستعدادها للإسهام فيها بصورة مباشرة.