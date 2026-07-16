غزة بين الإغاثة والتصعيد.. مصر تواصل الدعم الإنساني

في وقت تتواصل فيه الجهود المصرية لتخفيف الأزمة الإنسانية في قطاع غزة عبر إرسال قوافل المساعدات واستقبال الجرحى والمرضى للعلاج، تتصاعد في المقابل العمليات العسكرية الإسرائيلية التي تستهدف مناطق متفرقة من القطاع، مخلفة مزيدًا من الضحايا والدمار.

وبين مساعي الإغاثة وتفاقم الأوضاع الميدانية، يسلط هذا الملف الضوء على أحدث التحركات الإنسانية المصرية، وتطورات المشهد العسكري والإنساني داخل غزة.

مصر تواصل تقديم المساعدات الإنسانية لدعم الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة.. تفاصيل

قال كريم صبري، مراسل قناة إكسترا نيوز مع أمام معبر رفح، إن الهلال الأحمر المصري دفع بالقافلة رقم 236 ضمن سلسلة قوافل "زاد العزة"، والتي تحمل أطنانًا من المساعدات الإنسانية والاحتياجات الأساسية التي يحتاجها الفلسطينيون داخل القطاع.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية دارين مصطفى، على قناة إكسترا نيوز، أن هذه القافلة ركزت على عدد كبير من السلال الغذائية، بالإضافة إلى الأدوية، والمواد الإغاثية والمعيشية، فضلًا عن عدد من الخيام المخصصة لإيواء المتضررين، وحمايتهم من درجات الحرارة المرتفعة.

وفيما يتعلق بنشاط المعبر اليوم، أوضح أنه جرى استقبال دفعة جديدة من الفلسطينيين العائدين، الذين أنهوا مراحل العلاج داخل المستشفيات المصرية.

وأكد أن الهلال الأحمر المصري يقدم الدعم الكامل لهم على مدار الساعة، من خلال مساعدة كبار السن، وتوفير الكراسي المتحركة، ومساعدتهم في الوصول إلى البوابة المطلة على الجانب الفلسطيني.

الطيران المسير الإسرائيلي يستهدف سيارة غرب خان يونس بغزة.. مراسلنا يرصد المستجدات

قال بشير جبر، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من دير البلح، إن وتيرة القصف الإسرائيلي على قطاع غزة لا تزال في ارتفاع مستمر، فالطائرات المسيّرة الإسرائيلية تواصل التحليق بكثافة في أجواء القطاع، وتشن غاراتها في مناطق مختلفة.

وأضاف خلال الإعلامي رعد عبدالمجيد، خلال مداخلة على قناة القاهرة الإخبارية، أن آخر هذه الغارات استهداف مركبة مدنية في المنطقة الغربية من مدينة خان يونس، بالقرب من خيام النازحين الفلسطينيين، ووفق المعلومات المتوفرة حتى هذه اللحظة، فقد وصل 4 مصابين إلى مستشفى ناصر في مدينة خان يونس، من بينهم إصابات حرجة.

وأوضح أنه قبل هذه الغارة، كانت هناك غارة أخرى شنتها طائرة مسيّرة إسرائيلية باتجاه المنطقة الغربية من مدينة غزة، بالقرب من ميناء غزة، حيث استهدفت خيمة تؤوي نازحين فلسطينيين، ما أدى إلى استشهاد فلسطيني على الفور، وإصابة آخرين بجروح متفاوتة الخطورة.

وتابع: "إذا تحدثنا عن حصيلة الشهداء منذ بدء إطلاق النار وحتى اليوم، فنحن نتحدث عن أكثر من 1127 شهيدًا سقطوا نتيجة الغارات الإسرائيلية المتكررة على قطاع غزة".

وأشار إلى أن فجر اليوم شهد عددًا من الغارات التي نفذتها الطائرات الحربية الإسرائيلية، واستهدفت 4 منازل؛ أحدها في مدينة دير البلح بالمحافظة الوسطى، وآخر في مخيم المغازي، وثالث في مخيم البريج، ورابع في مخيم النصيرات، وجميعها تقع في المحافظة الوسطى.