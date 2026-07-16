شهداء ومصابون .. غارات إسرائيلية مُتواصلة على قطاع غزة | صور

تواصل القوات الإسرائيلية تصعيد عملياتها العسكرية في قطاع غزة، عبر غارات جوية وقصف مدفعي وإطلاق نار مكثف استهدف مناطق متفرقة منذ ساعات الفجر، ما أسفر عن سقوط شهداء وجرحى، إلى جانب تدمير منازل وإلحاق أضرار واسعة بالممتلكات.

استهداف خيمة للنازحين غرب مدينة غزة

وقال بشير جبر، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من دير البلح، إن طائرة مسيّرة إسرائيلية استهدفت خيمة تؤوي نازحين بالقرب من ميناء غزة، غرب مدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد فلسطيني في موقع الاستهداف، وإصابة عدد آخر بجروح متفاوتة الخطورة.

غارات على دير البلح والمخيمات الوسطى

وأوضح أن الطائرات الحربية الإسرائيلية شنت، خلال ساعات الليل، سلسلة غارات استهدفت منزلًا في مدينة دير البلح، وآخر في مخيم المغازي، وثالثًا في مخيم النصيرات، إضافة إلى منزل في مخيم البريج، ما أدى إلى تدمير المنازل المستهدفة وإلحاق أضرار كبيرة بالمباني المجاورة، فضلًا عن إصابة عدد من الفلسطينيين.

قصف مدفعي يستهدف أحياء شرق غزة

وفي السياق ذاته، واصلت المدفعية الإسرائيلية قصفها المكثف للمناطق الشرقية من قطاع غزة، مستهدفة بشكل خاص حيّي التفاح والزيتون، وهو ما أسفر، بحسب المراسل، عن استشهاد ثلاثة فلسطينيين وإصابة آخرين بجروح متفاوتة، في ظل استمرار العمليات العسكرية على مختلف محاور القطاع.