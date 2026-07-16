تسريب جديد يكشف جميع أجهزة سامسونج المنتظرة في Galaxy Unpacked

لم يتبقَّ سوى أقل من أسبوع على حدث سامسونج جالاكسي أنباكد القادم ، حيث من المتوقع أن تكشف سامسونج عن مجموعة جديدة من الهواتف القابلة للطي والساعات الذكية.

أجهزة متوقع طرحها

على الجانب الآخر يعد من المتوقع إطلاق هواتف سامسونج جالاكسي زد فليب 8 ، وجالاكسي زد فولد 8 ، وجالاكسي زد فولد ألترا ، وساعة جالاكسي ووتش 9 ، وساعة جالاكسي ووتش ألترا 2.

يعد من المتوقع أن يأتي هاتف Galaxy Z Fold 8 Ultra مطابقاً تقريباً لهاتف Galaxy Z Fold 7 ، مع وجود بعض التعديلات الطفيفة في التصميم، مثل الزوايا الأكثر استدارة.

تُظهر الصور أيضًا نظرةً أقرب على هاتفي Z Fold 8 وZ Fold 8 Ultra معًا، وفيما يخص الألوان، هناك بعض التفاصيل التي يجب مراعاتها. يبدو أن خيارات الألوان القياسية هي الأزرق الداكن ولون يشبه لون الخزامى.

تغيير جوهري في التصميم

أما بالنسبة لهاتف Galaxy Z Flip 8، فهو يعد مطابق لهاتف Z Flip 7 فليس من المستغرب أن سامسونج لم تُغير التصميم، فمن النادر رؤية تغيير جوهري في التصميم لا يتضمن زيادة حجم الشاشة الخارجية. ولكن بما أن الشاشة الخارجية قد شغلت تقريبًا كل المساحة المتاحة، فقد وصل الأمر إلى حد الركود.

وينطبق الأمر نفسه على ساعة Galaxy Watch 9 وساعة Watch Ultra 2 فيعد كلا الجهازين متشابهان للغاية في الشكل مع سابقيهما، بدون أي اختلافات جوهرية.