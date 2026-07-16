مارتينيز : فرضنا أسلوبنا أمام إنجلترا والإنجاز لكل الأرجنتين

أكد إيميليانو مارتينيز، حارس مرمى منتخب الأرجنتين، أن التأهل إلى نهائي كأس العالم 2026 يمثل إنجازًا كبيرًا للشعب الأرجنتيني، مشيرًا إلى أن منتخب بلاده استحق الفوز بعد الأداء الذي قدمه أمام إنجلترا في الدور نصف النهائي.

وقال مارتينيز، عبر الموقع الرسمي للاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم: "العودة إلى نهائي كأس العالم تمثل إنجازًا كبيرًا للوطن بأكمله. خضنا اللقاء بعقلية النهائي وقدمنا كل ما نملك داخل الملعب. كنا ندرك مدى أهمية هذه المباراة بالنسبة للجماهير، والآن حان وقت الاستمتاع بما حققناه."

وأضاف: "يتحدث الكثيرون عن قوة المنتخبات التي واجهناها، لكن كأس العالم دائمًا بطولة مليئة بالتحديات. اليوم لعبنا أمام منتخب يمتلك عناصر قادرة على تشكيل فريقين أو ثلاثة، ومع ذلك فرضنا أسلوبنا وسيطرنا على المباراة."

وكان منتخب الأرجنتين، حامل لقب كأس العالم، قد حجز بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية بعد فوزه على منتخب إنجلترا بنتيجة (2-1)، في اللقاء الذي أقيم مساء الأربعاء على ملعب أتلانتا، ضمن منافسات الدور نصف النهائي.

ويضرب منتخب الأرجنتين موعدًا مع نظيره الإسباني في نهائي كأس العالم 2026، والمقرر إقامته يوم الأحد المقبل على ملعب ميتلايف في مدينة نيوجيرسي.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة، حيث يسعى منتخب الأرجنتين للاحتفاظ باللقب العالمي، بينما يطمح المنتخب الإسباني إلى استعادة الكأس.