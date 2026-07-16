ليلة غامضة تقلب كل شيء… ماذا حدث لـ جيدا منصور في مسلسل تحت السن؟

بسر جديد يزيد من الغموض ويعيد تشكيل نظرتنا إلى الأحداث ويفتح الباب في الوقت نفسه للمزيد من التساؤلات حول حقيقة هنا. خاصة بعدما محاولة علي تخديرها، ضمن أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل "تحت السن" Underage الذي يُعرض على إم بي سي شاهد ضمن قائمة الأعلى مشاهدة على المنصة.



من خلال الفلاش باك، تظهر هنا برفقة علي (عبد الله أشرف) داخل سيارته، ووفقاً لتصريحاته للضابط راشد (عمرو وهبة)، كان علي يرغب في أن تتطور العلاقة بينه وبين هنا إلى مستوى آخر. ولتحقيق ذلك، وضع لها مادة مخدرة في مشروبها، معتقداً أنها ستفقد مقاومتها وتصبح أكثر استجابة لرغبته.

لكن ما حدث أن هنا قد فقدت وعيها تماما ونامت بشكل كامل، وهو ما أثار دهشة علي نفسه، لأن المادة التي استخدمها لا تتسبب في النوم بهذه الصورة، الأمر الذي جعل الواقعة تبدو أكثر غموضاً. فقد قرر بعد ذلك أن ينقلها إلى منزله، وكانت نيته في البداية استغلال الموقف، لكنه تراجع في اللحظة الأخيرة مؤكداً أنه لم يمسها بسوء.

وتستيقظ هنا في صباح اليوم التالي لتجد نفسها في سرير علي، لتدخل في حالة صدمة، ثم واجهته باتهامات ضمنية بأنه اعتدى عليها أثناء فقدانها للوعي، بينما تمسك هو بروايته، مؤكداً أنه لم يفعل شيئًا.



هذه الرواية لم تحسم الحقيقة، بل زادت المشهد تعقيداً وطرحت العديد من علامات الاستفهام. فهل كانت هنا فاقدة للوعي بالفعل طوال الوقت؟ أم أنها كانت تدرك ما يحدث، وأرادت استغلاله في إيهام علي بأنه السبب في حملها؟



مسلسل تحت السن من تأليف أمين جمال وإخراج يحيى إسماعيل، وتجسد چيدا منصور بطولته إلى جانب مجموعة من الوجوه الشابة، من بينهن جيسيكا حسام، ريم المصري، وجودي مسعود.