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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

دارين حدشيتي: "شيرين بتقعد الكل في البيت".. وفضل شاكر يستحق البراءة

دارين حدشيتي
دارين حدشيتي
تقى الجيزاوي

حلت الفنانة اللبنانية دارين حدشيتي ضيفة خلال مداخلة هاتفية على برنامج "اليوم هنا القاهرة"، المذاع على قناة "Modern mti" ويقدمه الإعلامي محمد الدسوقي رشدي.

وفي إطلالة شهدت عودتها إلى الساحة الفنية بعد فترة غياب 12 عام عن إحياء الحفلات على المسارح، عادت بحفل في بيروت مؤخرا، وفجّرت حدشيتي خلال المداخلة سلسلة من التصريحات الجريئة عن تراجع الذوق الفني، ومحاربتها في الكواليس، كاشفة في الوقت ذاته عن رأيها الصريح في أبرز نجوم الغناء العربي.


انتقادات لاذعة للساحة الفنية: "أي شخص يهز خصره يطلع"

بصراحة مطلقة ومواجهة مباشرة، عبرت دارين حدشيتي عن استيائها الشديد من تدني مستوى الأغنيات المطروحة حاليا في الأسواق، مشيرة إلى أن الفن يعيش حالة من الفوضى وغياب المعايير.

فن غير راقٍ

وصفت دارين ما يُقدّم على الساحة الحالية بأنه "فن غير راقٍ"، معلقة بحدة: "أي شخص يهز خصره بيطلع"، في إشارة إلى الاعتماد على الاستعراض بدلاً من الموهبة الحقيقية.


أغنيات بلا هوية

أكدت دارين حدشيتي أن الفن يفتقد حاليا إلى "الأذن الموسيقية"، وأن الهدف السائد أصبح "تعبئة السوق بأي شيء"، معتبرة أن معظم الأغاني المعروضة عادية جدا ولا ترتقي لتكون "Hit".


إشادة استثنائية بشيرين وأنغام.. وعتب على نجوى كرم


لم تتردد دارين في إبداء آرائها الواضحة تجاه زملائها في الوسط الفني، مؤكدة أنها لا تخشى غضب أحد قائلة: "أنا أقول الصراحة واللي يزعل يزعل.. الأغاني التي تقدم اليوم ليست مثل إحساس شيرين عبد الوهاب وأنغام".
شيرين عبد الوهاب

وأضافت حدشيتي المديح لشيرين عبد الوهاب قائلة: "شيرين إذا غنت بتقعد الكل بالبيت"، واصفةً أغنيتي "متحاسبنيش" و"خاصمت النوم" بأنهما من أحلى وأجمل ما قدمت شيرين.


نجوى كرم

وعن شمس الأغنية اللبنانية، رأت دارين أن نجوى كرم تقدم أغنيات حلوة في كثير من الأحيان، مستدركة بالقول: "لكن البعض منها مش حلو".


التضامن مع فضل شاكر: "كلنا بنغلط"

وفي لفتة إنسانية وفنية، عبرت دارين عن حبها الكبير للفنان فضل شاكر، مؤكدة أنها من عشاقه وتستمع لأغانيه قبل دخولها عالم الشهرة، وقالت تعليقا على أزمته: "كلنا بنغلط، والحمد لله فضل شاكر براءة ويستاهل كل الخير".

حرب الكواليس وعتب الغياب: "حذفوا اسمي من المهرجانات"

بمرارة شديدة، تطرقت النجمة اللبنانية إلى الصعوبات البالغة التي واجهتها خلال مسيرتها، كاشفة عن تعرضها لمؤامرات وحروب خفية لإقصائها.

محاربة مبكرة

أكدت حدشيتي أنها حُوربت منذ بداياتها وتحديدا بعد نجاح ألبومها الشهير "قدام الكل"، حيث كان يتم تعمد حذف اسمها من كشوف المشاركين في المهرجانات الكبيرة.

جفاء الوسط الفني

وعن فترة ابتعادها، عاتبت دارين الوسط الفني قائلة: "لما غبت محدش اتصل بيا ولا سأل عن غيابي".


مفاجأة خاصة للجمهور المصري

وفي ختام تصريحاتها، زفت دارين حدشيتي خبرًا سارًا لعشاقها في مصر، معلنة أنها تنشغل حاليا بتحضير أغنية جديدة مهداة خصيصا للشعب المصري، لتكون بمثابة عربون محبة وتقدير للجمهور الذي ساندها طوال مسيرتها الفنية.

برنامج اليوم هنا القاهرة قناة Modern mti دارين حدشيتى

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