دارين حدشيتي تكشف سبب غيابها عن الساحة الغنائية.. وتعلن استعدادها للعودة

كشفت الفنانة اللبنانية دارين حدشيتي في تصريحات تليفزيونية حديثة عن الأسباب التي أدت إلى غيابها عن الساحة الغنائية خلال السنوات الماضية، مؤكدة أن الغياب لم يكن انسحابًا من الفن، بل نتيجة ظروف نفسية وإنسانية صعبة مرت بها بعد وفاة مدير أعمالها.

وأوضحت “دارين” أن وفاة مدير أعمالها شكلت صدمة كبيرة لها، حيث دخلت بعدها في حالة اكتئاب جعلتها تبتعد عن الأضواء لفترة طويلة. وأشارت إلى أن العلاقة التي كانت تربطها بمدير أعمالها لم تكن مجرد علاقة عمل، بل صداقة قوية ودعم دائم، ما جعل فقدانه يترك أثرًا عميقًا في حياتها الشخصية والمهنية.

كما تحدثت الفنانة عن تعرضها لما وصفته بـ "حروب فنية" من بعض الأشخاص داخل الوسط، مما زاد من رغبتها في الابتعاد مؤقتًا عن الساحة حتى تستعيد توازنها النفسي والفني.

وخلال حديثها، عبّرت دارين حدشيتي عن شوقها الكبير للفن والجمهور، قائلة: "الفن وحشني، والجمهور وحشني أكتر... غيابي ما كان انسحاب، كان فترة راحة لأرجع أقف على رجلي من جديد."

وأكدت دارين أنها تستعد حاليًا للعودة إلى نشاطها الفني من خلال أعمال جديدة ستطرحها قريبًا، مشيرة إلى أنها تسعى لتقديم أغانٍ تعبّر عن نضجها الفني والإنساني بعد التجربة القاسية التي مرت بها.

واختتمت دارين حديثها بتوجيه الشكر لجمهورها على محبته ودعمه خلال فترة غيابها، مؤكدة أن محبة الناس كانت الدافع الأكبر لعودتها، وأنها تعدهم بأعمال تليق بثقتهم وانتظارهم.