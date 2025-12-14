ضبط 25 ألف لتر سولار مدعم و120 طن أسمدة زراعية غير صالحة ببلبيس

أكد المهندس حازم الاشموني محافظ الشرقية انه تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، وتعليمات المهندس السيد حرز الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالشرقية، بتشديد الرقابة على الأسواق والمخابز والأنشطة التجارية، شنت إدارة تموين بلبيس حملة تموينية مكبرة برئاسة المهندس حسين الربع مدير الإدارة، وبالاشتراك مع مباحث التموين.

وأسفرت الحملة عن ضبط 25 ألف لتر سولار مدعم بدون فواتير دالة على مصدره داخل مخزن تابع لإحدى شركات الأسمدة الزراعية، بالإضافة إلى ضبط 120 طن سوبر فوسفات (مدخلات إنتاج أسمدة) غير صالحة للاستخدام الزراعي، في مخالفة جسيمة تمثل غشًا وتدليسًا وإضرارًا بالمزارعين والدعم المخصص لهم.

وأكد المهندس السيد حرز الله وكيل أول وزارة التموين والتجارة الداخلية بالشرقية استمرار الحملات الرقابية المكثفة بجميع مراكز ومدن المحافظة، وعدم التهاون مع أي مخالفات تمس الدعم أو صحة وسلامة المواطنين، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.