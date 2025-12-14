قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عبلة كامل ترد على الشائعات المنتشرة حول حالتها الصحية واحتياجها الدعم المادي
محمد صلاح في جدة.. هل تقترب خطوة الدوري السعودي؟
إعلام عبري: لا بديل عمليا عن حماس ما دامت غزة غير منزوعة السلاح
الصحة: تقديم 19.2 مليون خدمة صحية بالمنشآت الطبية في محافظة القاهرة
مانشستر سيتي في ضيافة كريستال بالاس لتضييق الخناق على أرسنال في البريميرليج
بقوة 5 ريختر .. زلزال يضرب "كراتشي" الباكستانية دون وقوع أضرار
بعد تصريحات مستشار الصحة.. إجراءات تحمي الأسرة من فيروس الشتاء المنتشر
موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في كأس عاصمة مصر
أسعار العملات اليوم في البنوك المصرية.. الدولار يواصل استقراره
ذكرى رحيل الفنان حسن كامي.. أيقونة الغناء الأوبرالي وحارس التراث الثقافي المصري
سفير كرواتيا بالقاهرة يشيد بدور مصر المحوري لإنهاء النزاع في قطاع غزة
أسعار الذهب اليوم الأحد 14 ديسمبر 2025 في الأسواق وعيار 21 يسجل هذا الرقم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

باق أسبوعين ..تحذيرات لأصحاب عداد الكهرباء القديم

عداد الكهرباء
عداد الكهرباء

حذرت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أصحاب عداد الكهرباء القديم من التأخر فى دفع فاتورة الكهرباء، وإلا سيتم دفع غرامة 7%من قيمة الفاتورة،  وإذا تأخر شهرا آخر سيتم رفع العداد وتركيب عداد كهرباء مسبق الدفع، موضحة أن عدد العدادات القديمة وصل إلى 42 مليون عداد منهم 4.5 مليون عداد معطل سيتم تغييرها بالفعل .

تحذيرات لأصحاب عداد الكهرباء القديم

طبقا لإصدار فاتورة كهرباء نوفمبر فباقى يومين على آخر موعد لتحصيل فاتورة الكهرباء، قبل رفع العداد لمن لم يسدد فاتورة الكهرباء .

كان جهاز مرفق الكهرباء قد نشر على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك أن من شروط فسخ التعاقد ورفع عداد الكهرباء هو امتناع المشترك عن دفع فاتورة الكهرباء بعد شهر من مطالبته بالسداد ، أى بعد عدم سداد فاتورتين للكهرباء .

وكشف مصدر بالشركة القابضة أن من شروط التعاقد مع المواطن: أنه يحق لشركة الكهرباء رفع العداد فى حالة عدم سداد فاتورة الكهرباء لمدة شهرين، وتكون المشكلة من عنده وليس مشكلة من المحصل مثلا ، ولكن شركات التوزيع تسهل على المواطنين وتعطيهم الفرصة للسداد ، حيث تقوم بتحذيرهم مرة واثنين ، و فى حالة الاصرار على عدم السداد او طلب تقسيط المديونية تضطر الشركة لرفع العداد حتى يتم السداد ثم يتم بعد ذلك تركيب عداد كهرباء مسبق الدفع .

حالات رفع عداد الكهرباء القديم

1- الحصول على الكهرباء عن غیر طریق العداد أو أجهزة القیاس الخاصة بتسجیل الاستهلاك (التوصیل المباشر).

2-  إمداد الغیر بالكهرباء الموردة للمشترك.

3-  توصیل التيار المسجل على العداد الخاص بالمستهلك إلى وحدات أخرى تابعة له غیر المتعاقد عليها أو لاستخدامها لأنشطة أخرى غیر محددة بمعرفته في عقد التورید.

4- قیام المستهلك بفض أو إتلاف الأختام على عداد الكهرباء أو أجهزة القیاس الخاصة بتسجیل الاستهلاك.

5-  إحداث خلل عمدي بالعداد أو أجهزة القیاس الخاصة بتسجیل الاستهلاك كاسقاط أو عكس محول التیار لفازة أو أكثر.

6-  قیام المستهلك بزیادة الأحمال عن القدرة المتعاقد عليها دون التصریح من شركة توزيع الكهرباء.

7-  قیام المستهلك بمنع مندوبى الشركة من القیام بأعمال المراقبة أو التفتیش أو التغییر أو الصیانة أو الإصلاح أو التعدیل التى ترى الشركة لزومها سواء للمهمات المركبة لتوصیل التغذیة الكهربائیة أو العدادات.

8-  تعذر تسجیل قراءة العداد لمدة دورتي كشف متتالیتین بسبب یرجع للمستهلك یتم إخطارة بأنه ستتم محاسبته وفقاً لمتوسط استهلاكه الشهري عن السنة الأخیرة أو متوسط استهلاكه الشهري من تاریخ التعاقد أيهما أقل مدة وذلك بحد أقصى مدة 6 أشهر تالیة وللشركة بعد ذلك الحق في قطع التغذیة الكهربائیة ورفع العداد وفسخ عقد التورید

9-  قیام المستهلك بهدم أو إزالة الموقع المتعاقد على تورید التغذیة الكهربائیة له .

10-  رغبة المستهلك فى إنهاء التعاقد مع الشركة.

11-  تأخر المنتفع عن سداد قیمة المطالبة خلال 30 یوماً من تاریخ المطالبة.

وزارة الكهرباء الطاقة المتجددة عداد الكهرباء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد نتيجة كلية الشرطة 2025

موعد نتيجة كلية الشرطة 2025

عروس المنوفية

جناية إجهاض | محامي عروس المنوفية ضحية زوجها يكشف مفاجآت صادمة

البسوا الشتوي.. منخفض جوي يضرب البلاد خلال ساعات

البسوا الشتوي .. منخفض جوي يضرب المحافظات خلال ساعات

موعد نتيجة كلية الشرطة 2025

موعد ظهور نتيجة كلية الشرطة 2025

الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي

مفاجأة مدوية .. ولي العهد السعودي يستعد لشراء برشلونة بمبلغ خرافي

أحمد السقا

أحمد السقا: زعلان إني جبت لـ محمد صلاح «الشتيمة».. وتعرّضت للإهانة أنا وأسرتي

محمد صلاح

أول رد فعل من محمد صلاح بعد هتاف جمهور ليفربول عقب مباراة برايتون

جليلة محمود

فيروس جديد والوضع حرج .. نجل جليلة محمود يكشف تفاصيل حالتها الصحية | خاص

ترشيحاتنا

أخبار السيارات

أخبار السيارات| 5 سيارات صينية زيرو «الأرخص في مصر».. وهذه مواصفات أصغر سيارة تقدّمها فيات في العالم

أخبار السيارات

أخبار السيارات| هوندا تعيد إحياء سيارة شهيرة.. أصحاب المركبات الكهربائية يعودون إلى البنزين

هوندا

هوندا تعيد إحياء أعظم سياراتها الرياضية.. صور

بالصور

نجوم الفن بين المستشفى والمنزل | تفاصيل حرجة عن الحالة الصحية لأبرز الفنانين 4 منهم على فراش المرض

جليلة محمود وعمرو محمد علي
جليلة محمود وعمرو محمد علي
جليلة محمود وعمرو محمد علي

قتيـ.ـلان وإصابة 23 آخرين.. عمدة «بروفيدنس» يطلب الدعاء لضحايا حادث إطلاق النار بجامعة براون

تجمع القوات الأمريكية في منطقة إطلاق النار
تجمع القوات الأمريكية في منطقة إطلاق النار
تجمع القوات الأمريكية في منطقة إطلاق النار

فيديو

صلاح في السعودية!

محمد صلاح في جدة.. هل تقترب خطوة الدوري السعودي؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المناظرة الكبري

د. إيمان شاهين

د. إيمان شاهين تكتب: اتيكيت التعامل بين الأزواج في الإسلام

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الكرة المصرية في سكرات الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وعود ترامب.. وماذا بعد؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الغياب كعقاب والغياب كحاجة نفسية

المزيد