4فئات | خطوات التسجيل في برنامج الدعم النقدي 2026 والمستندات المطلوبة

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، عن فتح باب التسجيل في برنامج الدعم النقدي لعام 2026، والذي يهدف إلى تقديم المساعدات المالية للفئات المستحقة لتحسين مستوى المعيشة ودعم محدودي الدخل، ضمن جهود الحكومة لتوفير دعم مستدام للأسرة المصرية وضمان وصول الدعم للفئات الأكثر احتياجًا.

خطوات التسجيل في برنامج الدعم النقدي 2026

حددت الوزارة مجموعة من الخطوات الأساسية للتسجيل في البرنامج، وهي:

ـ الدخول إلى الموقع الرسمي لبرنامج الدعم النقدي.

ـ تعبئة البيانات الشخصية بدقة، مثل الاسم، رقم الهوية، ورقم الهاتف.

ـ ثم إرفاق المستندات الرسمية المطلوبة لإثبات الأهلية.

ـ ثم مراجعة الطلبات إلكترونيًا لضمان استحقاق المتقدمين للدعم.

ـ ثم قم بمتابعة حالة الطلب بعد تقديمه سواء عبر الموقع الرسمي أو الخط الساخن المخصص.

المستندات المطلوبة للتسجيل

أكدت الجهات المعنية على ضرورة تقديم مستندات صحيحة لضمان قبول الطلب، ومن أهم هذه المستندات:

ـ بطاقة الرقم القومي للمتقدم.

ـ إيصالات الخدمات لتأكيد مكان الإقامة.

ـ مستندات تثبت الدخل أو الحالة الاجتماعية، مثل بيان المرتب أو شهادة وفاة الزوج للأرملة.

ـ مستندات خاصة بذوي الاحتياجات الخاصة إذا كان المستفيد من هذه الفئة.

الفئات المستهدفة لصرف الدعم النقدي

يشمل برنامج الدعم النقدي لعام 2026 جميع الفئات التي تحتاج إلى دعم مالي مباشر، مثل:

ـ أصحاب المعاشات وذلك ممن تقل معاشاتهم عن الحد الأدنى.

ـ محدودو الدخل من الأسر والأسر الفقيرة.

ـ الأرامل والمطلقات في مصر.

ـ ذوي الاحتياجات الخاصة في مصر.

أهمية التسجيل الصحيح ومتابعة الطلب

أكدت الوزارة على أهمية إدخال البيانات الصحيحة ومراجعة المستندات، لتجنب أي مشاكل عند صرف الدعم النقدي.

كما نصحت الجهات المسؤولة بمتابعة أي تحديثات حول مواعيد الصرف والإعلانات الرسمية للبرنامج لضمان حصول المستحقين على الدعم في الوقت المناسب.

أماكن صرف الدعم النقدي والمعاشات 2026

أكدت الوزارة أن صرف المعاشات والدعم النقدي سيتم عبر عدة منافذ رسمية لضمان سهولة الوصول إليها من قبل جميع المواطنين، وتشمل:

ـ ماكينات الصراف الآلي (ATM) التابعة للبنوك المختلفة.

ـ مكاتب البريد المصري المنتشرة في جميع المحافظات.

ـ فروع البنوك الحكومية والخاصة المعتمدة لصرف المعاشات والدعم النقدي.

وتتيح هذه المنظومة للمستفيدين إمكانية صرف الدعم النقدي والمعاشات بسهولة وفي أي وقت، بعد إتاحة المستحقات على الحسابات البنكية أو البطاقات المخصصة للصرف، دون الحاجة للانتظار في طوابير طويلة.