هند عصام تكتب: الملك أوسركون الأول

بما أن الحديث مستمر عن ملوك وملكات مصر الفرعونية القديمة وكنا قد افتتحنا الأسرة الثاني والعشرون الأسبوع الماضي وتم سرد قصة مؤسسها وهو الملك شيشنق الأول لنتابع هذا الأسبوع الحديث عن ابنه وولي عهده الملك أوسركون الأول ، هو ابن شيشنق الأول وزوجته الرئيسية, كـَرومات آ, سخم خپر رع اوسركون الأول كان ثاني ملك لمصر من الأسرة الثانية والعشرون وحكم للفترة من حوالي 922 قبل الميلاد.-887 قبل الميلاد .

و قد خلف والده شوشنق الأول الذي توفي غالباً في خلال 2-3 سنوات من حملته الناجحة 925 ق.م. ضد مملكتي اسرائيل ويهوذا. تميز عهد اوسركون الأول بالعديد من مشاريع تشييد المعابد وكان عهداً طويلاً مزدهراً في تاريخ مصر.

استطاع الملك أوسركون الأول أن يثبت دعائم النظام الذي أرساه أبوه شيشنق، وأقام مقرا له بالقرب من اللاهون . وتشهد النقوش وتيجان الأعمدة في تل بسطة بمدى ماوصلت إليه عناصر التجميل للمقر الذي اتخدته الأسرة الثانية والعشرين.

وقام الملك أوسركون كذلك بتجهيز المعابد في هليوبوليس تجهيزا فاخرا، ويؤكد تمثاله الذي عثر عليه في جبيل مدى العلاقات الوثيقة التي أقامها مع لبنان.

وبينما يعطي مانيتو اوسركون الأول فترة حكم قدرها 15 سنة في كتابه Ægyptiaca, وهذا على الأغلب خطأ قدره 35 سنة بناءً على الدليل المتمثل في the second Heb Sed bandage, كما يلاحظ كنيث كيتشن. اسم العرش لاوسركون الأول-سخم خپر رع.



و على الرغم من الاعتقاد بأن أوسوركون الأول قد خلفه ابنه تاكلوت الأول مباشرة ، فمن المحتمل أن حاكمًا آخر ، حقاخيبر شوشنق الثاني ، تدخل لفترة وجيزة بين هذين الملكين لأن تاكلوت الأول كان ابنًا لأسوركون الأول من خلال الملكة تاشيدخونس ، وهي زوجة ثانوية لـ هذا الملك. في المقابل ، كانت الزوجة الكبرى لأوسوركون الأول هي الملكة ماتكير بي ، والتي ربما كانت والدة شوشنك الثاني. ومع ذلك ، يمكن أن يكون شيشنق الثاني أيضًا ابنًا آخر لشوشينق الأول لأن الأخير كان الملك الآخر الوحيد الذي تم ذكره في أشياء من قبر شيشنق الثاني الملكي السليم في تانيس باستثناء شيشنق الثاني نفسه.

و تم نقش هذه الأشياء إما مع Hedjkheperre Shoshenq (على الرغم من أن هذا غير مؤكد لأنه يتطلب قراءة الأشياء كنص هيروغليفي ضخم) ، أو Shoshenq ، الزعيم العظيم لـ Meshwesh ، والذي كان لقب Shoshenq I قبل أن يصبح ملكًا.

نظرًا لأن فحص الطب الشرعي الذي أجراه ديري على مومياءه أظهر أنه رجل في الخمسينيات من عمره بعد وفاته ، كان من الممكن أن يعيش شيشينق الثاني بعد 35 عامًا من حكم أوسوركون وحكم تاكلوت الأول لمدة 13 عامًا لتولي العرش لبضع سنوات قصيرة. الحجة ضد هذه الفرضية هي حقيقة أن معظم ملوك تلك الفترة كانوا يُطلق عليهم اسم أجدادهم ، وليس آبائهم.

بينما يرى الباحث البريطاني كينيث أ. كيتشن أن شيشينق الثاني هو الكاهن الأكبر لآمون في طيبة شيشينق سي ، وشريك قصير العمر لأوسركون الأول الذي توفي قبل والده .

وأكد عالم المصريات الألماني الشهير يورجن فون بيكيراث في كتابه الأساسي عام 1997 ، Chronologie des Pharaonischen Ägypten ، أن شوشنق الثاني كان بالأحرى ملكًا مستقلاً لتانيس الذي حكم الأسرة الثانية والعشرين في حقه لمدة عامين تقريبًا.

تدعم فرضية فون بيكيراث حقيقة أن شوشينق الثاني استخدم لقبًا ملكيًا كاملاً جنبًا إلى جنب مع السلالة المتميزة Heqakheperre وكان قبره السليم في Tanis مليئًا بالعديد من الكنوز بما في ذلك الصدريات المرصعة بالجواهر والأساور ، والتابوت الفضي المذهل المرصع بالصقور وقناع الوجه الذهبي. العناصر التي تشير إلى ملك حقيقي من الأسرة الثانية والعشرين. والأهم من ذلك ، أنه لم يتم الاحتفاظ بأي ذكر لاسم أوسوركون الأول على أي أوشابتي أو جرار أو مجوهرات أو أشياء أخرى داخل مقبرة شوشنك الثاني. سيكون هذا الموقف غير محتمل إذا كان بالفعل ابن أوسوركون الأول ، ودفنه والده ، كما يوحي التسلسل الزمني للمطبخ. تشير هذه الحقائق مجتمعة إلى أن شيشنق الثاني حكم من تلقاء نفسه في تانيس ولم يكن مجرد شريك.

الكتاب الضخم لمانيتو يذكر أن "3 ملوك" فصلت اوسركون الأول عن تكلوت الأول.

و قد يكون هذا خطأ من جانب Manetho أو إشارة إلى عهد Shoshenq II. قد يكون أيضًا إشارة إلى الملك توتخبير شيشنق الذي تم اكتشافه مؤخرًا في وقت مبكر من الأسرة 22 ، والذي تم تأكيد وجوده الآن من خلال كتلة معمارية من معبد بوباستيس العظيم ، حيث تم إثبات أوسوركون الأول وأوسوركون الثاني بشكل كبير.

كان عهد اوسركون الأول عهد هدوء وسلام، ومع ذلك ، فقد واجه ابنه وحفيده تاكيلوت الأول و اوسركون الثاني، فيما بعد صعوبات في السيطرة على طيبة ومصر العليا حيث كانت المواجهات مع الملك المنافس: هاريسايس و لم يتم العثور على مقبرة الملك اوسركون الأول.