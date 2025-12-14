المنطقة الجنوبية العسكرية تطلق المرحلة الثانية من حملة بشرة خير بالأقصر

أطلقت المنطقة الجنوبية العسكرية المرحلة الثانية من حملة بشرة خير بالتعاون مع صندوق تحيا مصر وبمشاركة عدد من مؤسسات المجتمع المدني وذلك لتقديم الدعم والمساندة للأسر الأولى بالرعاية بمحافظة الأقصر.

وتضمنت الحملة تنظيم قافلة طبية مجانية لمناظرة 10 آلاف أسرة من خلال توقيع الكشف الطبى

وإجراء التحاليل الطبية والأشعات اللازمة وإجراء العمليات الجراحية للحالات التى تحتاج تدخلاً جراحياً.

كما تم تنظيم معرض بالمجان لتوزيع 115 ألف قطعة ملابس وأدوات منزلية ولعب أطفال، وكذلك توفير الدعم لأبناء الوطن من ذوى الهمم بتوزيع عدد من الكراسى المتحركة ومساعدات الحركة للمكفوفين، كما تم توزيع 10 آلاف كرتونة من السلع الغذائية.

وألقى اللواء أح أسامة سمير عبد اللطيف قائد المنطقة الجنوبية العسكرية كلمة أكد خلالها أن القيادة العامة للقوات المسلحة لا تدخر جهداً فى التعاون مع مختلف أجهزة الدولة ومؤسسات المجتمع المدنى لتوفير الحياة الكريمة لأبناء شعب مصر العظيم إيماناً منها بأن قوة الوطن الحقيقة تنبع من تماسك أبنائه.

حضر الفعاليات محافظ الأقصر وعدد الشخصيات العامة.

يأتي ذلك استمرارا لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بتخفيف العبء عن كاهل المواطنين ، وإنطلاقاً من المسئولية المجتمعية للقوات المسلحة ودورها فى دعم المجتمع المدني.