هجوم سيدني المسلح يرفع حصيلة القتلى إلى 16 ويشعل استنفارا عالميا (قصة كاملة)
موعد جنازة وعزاء شقيقة الزعيم عادل إمام
خطوات وطريقة استخراج القيد العائلي 2025.. دليلك الشامل
الأزهر يدين الهجوم الإرهابي ضد مدنيين أستراليين يهود: التعدي على النفس البشرية مُحرم
حلمي عبدالباقي يرد على متحدث نقابة الموسيقيين بشأن أزمة عاطف إمام.. تفاصيل
كيف أطلب من الله أن يقضي حاجتي؟.. بـ3 أعمال تتحقق أصعب أحلامك
مفتي الجمهورية ينعى الدكتور محمد صابر عرب وزير الثقافة الأسبق
السلطات المغربية تعلن وفاة 7 أشخاص نتيجة السيول الجارفة
الإٍستقالة ليست الحل.. عمرو أديب: مجلس إدارة الزمالك عليه التحرك في قضية الأرض
متحدث وزارة الشباب والرياضة: النيابة والكسب غير المشروع يحسمان أزمة الزمالك
السعودية.. تعليق الدراسة في 36 مدينة ومحافظة غدًا الاثنين بسبب سوء الطقس
برلماني: مركز التجارة الإفريقي يُعزز حضور مصر الاقتصادي بالقارة
ديني

كيف أطلب من الله أن يقضي حاجتي؟.. بـ3 أعمال تتحقق أصعب أحلامك

كيف أطلب من الله
كيف أطلب من الله
أمل فوزي

لاشك أنه من الأهمية معرفة كيف أطلب من الله أن يقضي حاجتي ؟، حيث إنه سؤال عام يهمنا جميعًا، فكلنا لنا أمنيات وحاجات في الدنيا نرفعها إلى السماء بدعوات راجية من الله تعالى أن يحقق لنا المراد، ومن ثم فلا غنى لأي منا عن معرفة كيف أطلب من الله أن يقضي حاجتي ؟ ، فهو سؤال ومطلب جماعي لا ينقطع ولا ينتهي مادامت الحياة الدنيا.

كيف أطلب من الله أن يقضي حاجتي

ورد عن مسألة كيف أطلب من الله أن يقضي حاجتي ؟ ، أنه إذا ما أردت أمرًا من أمور الدنيا أو الآخرة أن تتوضأ وتصلي ركعتين، وتجتهد في التركيز عليهما، وفي الخشوع، وفي الطمأنينة فيهما، ثم تسأل الله تبارك وتعالى حاجتك، فإن الله وعدك أن يستجيب لك.

و أيضًا يتم ذلك بدون صلاة، فلا يلزم حقيقة الدعاء أن يكون في الصلاة، وإنما المهم أن يكون مستوفيًا لشروط إجابة الدعاء، ولذلك عندما تريد قضاء بعض الحوائج فما عليك إلا أن تتوجه إلى الله تبارك وتعالى بسؤال الله حاجتك.

وجاء أن ذلك شريطة أن تظن بالله الظن الحسن في أنه سيقضي لك حاجتك، وشريطة أن تكون هذه الحاجة أنت في حاجة إليها، وأن تكون من المعقولة شرعًا وعُرفًا، ومهما كان هذا الأمر فاعلم أن الله تبارك وتعالى على كل شيء قدير.

وقد ورد أن سليمان عليه السلام قد ملَّكه الله تبارك وتعالى الدنيا كلها بدعوة واحدة، عندما قال: {رب هب لي مُلكًا لا ينبغي لأحدٍ من بعدي}، فترتب على هذه الدعوة أن الله تبارك وتعالى جل وعلا جعله ملِكًا لأقطار الأرض جميعًا، فأصبح ملِكًا من الملوك الأربعة الذين ملكوا الأرض بجميع جهاتها وأطرافها.

ومهما كان بُعد الإنسان عن الله تبارك وتعالى لا ينبغي أبدًا أن يحول ذلك بينه وبين الدعاء، لأن الشيطان أحيانًا (ولدي عمرو) قد يأتي فيقول: أنت إنسان غير مستقيم فيكف تدعو الله تعالى؟ .

وورد أن هذا من عمل الشيطان؛ لأنه يريد أن يصرفك عن الدعاء؛ لأنه يعلم أن الله تبارك وتعالى لا يرد الدعاء ما دام الدعاء ليس بإثم ولا بقطيعة رحم، وما دام قد توافرت فيه شروط الإجابة.

دعاء قضاء الحاجة وتيسير الأمور

ورد عن دعاء قضاء الحاجة وتيسير الأمور أنه يشمل دعاء يونس (لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين)، ودعاء النبي -صلى الله عليه وسلم- (اللهم إني أسألك موجبات رحمتك... ولا حاجة إلا قضيتها).

وجاء أن دعاء «يا مسهل الشديد» و« يا ميسّر الأمور» مع تفويض الأمر لله وطلب العون في تيسير الأهداف والحوائج الدنيوية والأخروية، مع التأكيد على الاستغفار والتسبيح والصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم- .

أدعية قضاء الحاجة

  • يارب رحمتك ورضاك
  • اللهم اكتبني من أهل طاعتك، أذكرك كثيرًا، وأسبحك كثيرًا، إذا ناديت أجبت، وإذا نهيت التزمت، وإذا أمرت بمعروف إليه سارعت.
  • «اللهم افتح علي فتوح عبادك العارفين، اللهم انقلني من حولي وقوتي وحفظي إلى حولك وقوتك وحفظك».
  • اللهم اجعل لي من لدنك سلطانًا نصيرًا.
  • رب اشرح لي صدري، ويسر لي أمري، واحلل عقدة لساني، يفقهوا قولي.
  • اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلًا، وأنت تجعل الصعب إن شئت سهلًا، يا أرحم الراحمين.
  • اللهمّ إنّا نستعينك، ونستهديك، ونستغفرك، ونؤمن بك، ونتوكّل عليك، ونثني عليك الخير كلّه، نشكرك ولا نكفرك، ونخلع ونترك من يفجرك.
  • اللهم أنت ربّي، أسألك أن تقضي حوائجي، وتيسّر أموري، وتصلح شأني، وتهديني لما هو خيرٌ لي في دنياي وآخرتي.
  • اللهم اقضِ حاجتي، واكتب لي التيسير والنجّاح والتوفيق والفلاح.
  • اللهم اهدني وارضَ عنّي، وأصلح شأني ويسّر أمري، واقضِ حاجتي واغفر خطيئتي، وتوفّني وأنت راضٍ عنّي.
  • يا مولاي يا الله، أسألك أن تهديني سواء السبيل، وأن تقضي لي جميع حوائجي، وأن تُيسّر لي أموري وتُبارك لي في وقتي.
  • اللهم أنت ربي فاغفر ذنبي، واستر عيبي، ويسّر أمري، ووفقني لما تُحب، وارضني به يا الله.
  • اللهم يا قاضي الحاجات، أسألك يا إلهي أن تقضي لي حوائجي، وأن تخرجني من ضيق الدنيا إلى سعة رحمتك وتوفيقك وهداك.
كيف أطلب من الله أن يقضي حاجتي كيف أطلب من الله حاجتي أطلب من الله أن يقضي حاجتي يقضي حاجتي دعاء قضاء الحاجة وتيسير الأمور دعاء قضاء الحاجة دعاء تيسير الأمور

كلية الشرطة

بعد اعتمادها رسميا.. طريقة معرفة نتيجة القبول بكلية الشرطة 2025

نتيجة كلية الشرطة 2026

استعلم عن اسمك.. نتيجة كلية الشرطة 2026 جميع التخصصات

أكاديمية الشرطة

نتيجة كلية الشرطة 2025.. قبول 1000 طالب من الحاصلين على الشهادة الثانوية و1350 من الحاصلين على ليسانس الحقوق

الذهب

800 جنيه في يوم| ارتفاع كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

منتخب مصر

القناة الناقلة لمباراة منتخب مصر ونيجيريا الودية

أكاديمية الشرطة

رئيس أكاديمية الشرطة: قبول 2757 طالبا من بين 16 ألف مثلوا أمام لجنة الاختيار

التوزيع الجغرافى للطلبة المتقدمين

نتيجة كلية الشرطة 2025.. بالأرقام التوزيع الجغرافى للطلبة المتقدمين..ورصد النتائج آليا

مجلس الزمالك

إهدار مال عام .. النيابة العامة: الزمالك باع مبان بأرض أكتوبر بقيمة 750 مليون جنيه

الفنان عمر متولي

عمر متولي يستعيد مواقف مؤثرة مع والدته الراحلة شقيقة عادل إمام: كانت صارمة وتملك حسًا كوميديًا

نقابة المهن التمثيلية تنعي وزير الثقافة الأسبق الدكتور محمد صابر عرب

نقابة المهن التمثيلية تنعى وزير الثقافة الأسبق الدكتور محمد صابر عرب

خالد الصاوي

خالد الصاوي ينعى شقيقة عادل إمام بكلمات مؤثرة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول حبة من الكيوي؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول حبة من الكيوي؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول حبة من الكيوي؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول حبة من الكيوي؟

طريقة شوربة السي فود بالكريمة

طريقة شوربة السي فود بالكريمة
طريقة شوربة السي فود بالكريمة
طريقة شوربة السي فود بالكريمة

كنز لصحتك.. تناول السلمون مرة أسبوعيا واكتشف فوائده

تناول السمون مرة اسبوعيا واكتشف فوائده
تناول السمون مرة اسبوعيا واكتشف فوائده
تناول السمون مرة اسبوعيا واكتشف فوائده

المنطقة الجنوبية العسكرية تطلق المرحلة الثانية من حملة بشرة خير بالأقصر

المنطقة الجنوبية العسكرية تطلق المرحلة الثانية من حملة بشرة خير لدعم الأسر الأولى بالرعاية‎
المنطقة الجنوبية العسكرية تطلق المرحلة الثانية من حملة بشرة خير لدعم الأسر الأولى بالرعاية‎
المنطقة الجنوبية العسكرية تطلق المرحلة الثانية من حملة بشرة خير لدعم الأسر الأولى بالرعاية‎

رد شقيق شيرين عبدالوهاب

رد شقيق شيرين عبد الوهاب على اتهامات التوكيل المنتهي

علاج البرد

مع انتشار فيروس إنفلونزا H1N1.. علاج البرد في 3 أيام

كواليس مقــتـ.ـل عروس المنوفية

جارة عروس المنوفية تكشف ما شاهدته لحظة الــحـ.ــادث.. تفاصيل صادمة

المنطقة الجنوبية العسكرية تطلق المرحلة الثانية من حملة بشرة خير لدعم الأسر الأولى بالرعاية‎

المنطقة الجنوبية العسكرية تطلق المرحلة الثانية من حملة بشرة خير بالأقصر

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركون الأول

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: رموز غابت عن سمائنا لكنها خالدة في وجدان الزمان

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ارتقاء وسط العواصف

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية 2

