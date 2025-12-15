الأدلة الجنائية تعد تقريرا حول أسباب حريق مخبز شبرا

باشرت جهات التحقيق في القاهرة التحقيقات في واقعة مصرع 3 أشخاص أثر حريق التهم مخبز أسفل عقار في منطقة شبرا وامتد إلى شقة سكنية في نفس العقار.

مصرع 3 أشخاص في حريق مخبز بشبرا مصر

حيث انتهت فرق الأدلة الجنائية في القاهرة من فحص موقع المخبز والشقة التي وصل إليها الحريق للوقوف على أسباب الحريق وملابساته.

وصرحت جهات التحقيق في القاهرة بدفن جثامين الثلاث ضحايا في الحادث وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وأمرت باستعجال تقرير الأدلة الجنائية للوقوف على أسباب الحريق.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة اخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا أفاد باندلاع حريق في مخبز أسفل عقار سكني وامتداد النيران إلى شقة سكنية.

وعلى الفور انتقلت أجهزة أمن القاهرة لموقع الحادث وتبين اندلاع حريق في مخبز وشقة سكنية ونتج عنه مصرع 3 أشخاص جراء الحريق.