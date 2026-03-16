الإعلان الرسمي عن زيادات جديدة ورفع الحد الأدنى.. الحكومة تجهز مفاجأة خلال ساعات

الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

عبد العزيز جمال

تصدر ملف زيادة الحد الأدنى للأجور في مصر اهتمامات المواطنين والعاملين في الجهاز الإداري للدولة، إلى جانب موظفي القطاعين الحكومي والخاص، وذلك عقب التصريحات المهمة التي أدلى بها رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بشأن قرب الإعلان عن زيادات جديدة في الأجور، ضمن حزمة من الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية التي تستهدف التخفيف من الأعباء المعيشية على المواطنين.

جاء ذلك بعد تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال حفل إفطار الأسرة المصرية،  أن الدولة المصرية تتحرك خلال المرحلة الحالية لإطلاق حزمة اجتماعية جديدة تستهدف دعم الفئات الأولى بالرعاية ومحدودي ومتوسطي الدخل، بالتزامن مع مواصلة جهود الحكومة لزيادة الأجور وتحسين مستويات الحماية الاجتماعية، وذلك في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تشهدها المنطقة والعالم.

 

 حزمة اجتماعية جديدة للفئات الأولى بالرعاية

وفي إطار تخفيف الأعباء عن المواطنين، وجه الرئيس الحكومة بالإسراع في إطلاق حزمة اجتماعية جديدة تستهدف الفئات الأولى بالرعاية ومحدودي ومتوسطي الدخل.

وأكد أن الدولة ستواصل تقديم السلع المدعومة للأسر الأكثر احتياجاً في حدود الموارد المتاحة، انطلاقاً من مسؤوليتها الاجتماعية تجاه المواطنين.

وتستعد الحكومة للإعلان عن مفاجأة إيجابية للموظفين، تتضمن زيادات جديدة في المرتبات والحد الأدنى للأجور والمعاشات خلال الساعات المقبلة، في خطوة ينتظرها ملايين العاملين في مختلف القطاعات.
 

صرف مرتبات شهر مارس 2026

وتأتي هذه التحركات في إطار توجه الدولة نحو تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية والعمل على تحسين مستويات الدخل للعاملين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والضغوط المعيشية التي تواجه شريحة واسعة من الأسر.

موعد إعلان الحد الأدنى الجديد للأجور

وخلال مؤتمر صحفي قبل أيام قليلة، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة تعتزم الإعلان رسميًا عن الحد الأدنى الجديد للأجور خلال النصف الثاني من شهر مارس الجاري، وذلك ضمن حزمة من القرارات الهادفة إلى تحسين دخول العاملين في الجهاز الإداري للدولة.

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن الإعلان المرتقب عن الزيادة الجديدة يأتي في إطار خطة الدولة لدعم الموظفين وتحسين مستويات المعيشة، بما يسهم في مساعدة العاملين وأسرهم على مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.

كما أكد أن القيمة النهائية للزيادة في الحد الأدنى للأجور سيتم الإعلان عنها فور الانتهاء من جميع الإجراءات اللازمة لاعتمادها بشكل رسمي.

وكشف مدبولي أيضًا أن تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص سيتم بصورة تدريجية، مع مراعاة الظروف الاقتصادية للقطاع الخاص، مع ضمان حماية حقوق العاملين به.

توقعات بوصول الحد الأدنى للأجور إلى 10 آلاف جنيه

في هذا السياق، أشار الإعلامي أحمد موسى إلى أن الأيام المقبلة قد تشهد الإعلان عن حزمة دعم جديدة تتضمن زيادة الحد الأدنى للأجور، لافتًا إلى أن التوقعات تشير إلى إمكانية وصول الحد الأدنى إلى نحو 10 آلاف جنيه.

وتعد هذه الزيادة المتوقعة من القرارات التي ينتظرها ملايين الموظفين في مصر، لما لها من تأثير مباشر على مستوى المعيشة وقدرة الأسر على تلبية متطلبات الحياة اليومية.

موعد صرف مرتبات شهر مارس

وفي سياق متصل، يتصدر موعد صرف مرتبات شهر مارس 2026 اهتمام نحو 4.5 مليون موظف يعملون في الجهاز الإداري للدولة، وذلك بعد إعلان وزارة المالية تبكير مواعيد صرف الرواتب تزامنًا مع اقتراب عيد الفطر المبارك، في خطوة تهدف إلى مساعدة الموظفين على تلبية احتياجاتهم قبل حلول العيد.
 

المرتبات والمعاشات


 

ويجرى صرف المرتبات في خطوة تهدف إلى توفير السيولة اللازمة للأسر قبل موسم الإنفاق المرتبط بالعيد، كما أعلنت الحكومة على لسان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي عن زيادة جديدة في المرتبات والحد الأدنى للاجور سيتم اعلان تفاصيلها خلال الأيام المقبلة.

ويأتي هذا الإعلان الرسمي ليضع حدًا لأي جدل حول موعد صرف مرتبات مارس 2026 لموظفي الدولة، ويعكس حرص الدولة على مراعاة البعد الاجتماعي للعاملين.

مرتبات

صرف مرتبات مارس 2026 رسميًا

أكدت وزارة المالية أن موعد صرف مرتبات شهر مارس 2026 سيبدأ اعتبارًا من اليوم 16 مارس 2026، ويستمر لمدة خمسة أيام متتالية، للعاملين في مختلف الوزارات والهيئات والجهات التابعة للجهاز الإداري للدولة.

كما تقرر تخصيص أيام 8 و9 و10 مارس لصرف المستحقات المتأخرة، بما يضمن انتظام عمليات الصرف وتيسير حصول الموظفين على جميع مستحقاتهم المالية دون تأخير.

وأوضحت الوزارة أن المرتبات ستكون متاحة فور إيداعها في الحسابات البنكية وفقًا للجدول الزمني المعلن لكل جهة، مؤكدة أنه لا توجد حاجة للتكدس أو التزاحم في يوم محدد، حيث يمكن الصرف في أي وقت خلال فترة الإتاحة.
 

أماكن صرف المرتبات

في إطار التيسير على الموظفين، يتم صرف المرتبات من خلال عدة قنوات معتمدة، تشمل:

فروع البنوك العاملة في مصر

فروع البريد المصري

ماكينات الصراف الآلي (ATM)

وشددت وزارة المالية على ضرورة تجنب التزاحم أمام ماكينات الصراف الآلي أو فروع البنوك، مؤكدة أن منظومة الصرف تعمل بكفاءة على مدار اليوم، بما يضمن سهولة حصول العاملين على مستحقاتهم في ضوء موعد صرف مرتبات شهر مارس 2026 المعلن رسميًا.

جدول صرف مرتبات مارس 2026

أعلنت وزارة المالية جدولًا تفصيليًا يوضح توزيع الجهات الحكومية على أيام الصرف المختلفة، لتحقيق الانسيابية ومنع الضغط على ماكينات الصراف الآلي.

يوم 16 مارس 2026

يبدأ الصرف للعاملين في عدد من الجهات، من بينها:
مجلس النواب، مجلس الأمن القومي، الجهاز المركزي للمحاسبات، المجلس القومي لحقوق الإنسان، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وزارة التموين والتجارة الداخلية، وزارة القوى العاملة، وزارة الإسكان والمرافق، وزارة التضامن الاجتماعي، ومديريات الطرق والنقل.
 

يوم 17 مارس 2026

يستكمل الصرف للعاملين في جهات أخرى تشمل:
وزارة التعليم العالي، وزارة التنمية المحلية، وزارة العدل، وزارة الكهرباء، وزارة التخطيط، وزارة الاستثمار، وزارة التعاون الدولي، وزارة التربية والتعليم، وزارة الزراعة، وزارة الخارجية، وزارة الشباب والرياضة، وزارة المالية، إضافة إلى المحكمة الدستورية العليا، الأزهر، دار الإفتاء المصرية، هيئة النيابة الإدارية، الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، هيئة قضايا الدولة، مجلس الوزراء، النيابة العامة، واللجنة العليا للانتخابات.

هدف قرار تبكير الصرف

يأتي قرار تبكير موعد صرف مرتبات شهر مارس 2026 في إطار توجه الدولة لدعم العاملين بالجهاز الإداري، خاصة مع اقتراب عيد الفطر المبارك، الذي يشهد عادة زيادة في النفقات الأسرية للتخفيف عن الموظفين.

