الدولة وحدها تحمينا.. رئيس لبنان: طريق السلام صعب ونملك الإرادة لتحقيقه

قال رئيس الجمهورية اللبنانية جوزيف عون، إن الدولة وحدها تحمينا، وإن اللبنانيين يتطلعون إلى قيامها على أساس الشفافية والعدالة والكفاءة.

وأضاف عون، خلال استقباله وفدًا من جامعة القديس يوسف، "أن طريق السلام صعب، لكننا نملك الإرادة لتحقيقه، ورغم الحرب فإن الأمور تسير على الطريق الصحيح، وما من شيء سيوقفنا".

وتابع "أن الدولة تسعى لجذب دم جديد وطاقات يمكن أن تساهم في بناء البلد، كما نسعى لاستعادة الثقة بين الدولة والشعب وبينها وبين الخارج".

ولفت إلى أن الأمور بدأت تسير على الطريق الصحيح رغم العرقلة التي فرضتها الحرب بعض الشيء".