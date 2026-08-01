عثمان أبو لبن يعلن عن وفاة والدته ويكشف موعد ومكان الجنازة

نشر المخرج عثمان أبو لبن تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك يعلن فيه وفاة والدته السيدة سعاد محمد بكداش.

وكتب عثمان أبو لبن: إنا لله وإنا إليه راجعون، انتقلت إلى رحمة الله تعالى أمي الغالية سعاد محمد بكداش فجر اليوم وأن صلاة الجنازة ستُقام عقب صلاة عصر اليوم بمسجد نصر الإسلام، بمنطقة السبع عمارات، شارع السيد الميرغني، في مصر الجديدة.

أحدث أعمال عثمان أبو لبن

وكانت أحدث أعمال عثمان أبو لبن هو فيلم “بضع ساعات فى يوم ما” الذى طرح فى السينما شهر يناير الماضي وحقق نجاحا كبيرا.

ويضم فيلم “ بضع ساعات في يوم ما ”، عددا كبيرا من نجوم الفن على رأسهم هشام ماجد ومي عمر وهنا الزاهد ومحمد سلام وأحمد السعدني ومحمد الشرنوبي وكريم فهمي ومايان السيد، وإنتاج أحمد السبكي، ومن تأليف محمد صادق، وإخراج عثمان أبو لبن.

وتعاون الكاتب محمد صادق مع المخرج عثمان أبولبن، فى تحويل روايته «بضع ساعات فى يوم ما»، إلى فيلم سينمائى، وأن أحداثه تدور فى خلال 8 ساعات تبدأ من الثانية عشرة بعد منتصف الليل، وأن قصة الفيلم تتعاقب على عدد من الأبطال