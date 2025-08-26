عثمان أبو لبن يحتفل بزواجه على فتاة خارج الوسط الفني

احتفل المخرج عثمان ابو لبن بزواجه على فتاة خارج الوسط الفني.

وشارك جمهوره صور من حفل الزفاف عبر حسابه الرسمي على موقع انستجرام من خلال خاصية الإستوري.

احدث اعمال عثمان أبو لبن

وكانت احدث اعمال عثمان ابو لبن هو فيلم “بضع ساعات فى يوم ما” الذى طرح فى السينما شهر يناير الماضي وحقق نجاحا كبيرا.

ويضم فيلم “ بضع ساعات في يوم ما ”، عددا كبيرا من نجوم الفن على رأسهم هشام ماجد ومي عمر وهنا الزاهد ومحمد سلام وأحمد السعدني ومحمد الشرنوبي وكريم فهمي ومايان السيد، وإنتاج أحمد السبكي، ومن تأليف محمد صادق، وإخراج عثمان أبو لبن.

وتعاون الكاتب محمد صادق مع المخرج عثمان أبولبن، فى تحويل روايته «بضع ساعات فى يوم ما»، إلى فيلم سينمائى، وأن أحداثه تدور فى خلال 8 ساعات تبدأ من الثانية عشرة بعد منتصف الليل، وأن قصة الفيلم تتعاقب على عدد من الأبطال