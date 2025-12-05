فرصة للعيش في قصر عتيق وحياة مترفة.. مليونير يبحث عن عروس لإنجاب وريث

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فرناس حفظي

يبحث السير بنيامين سليد، البالغ من العمر 79 عاما، عن امرأة شابة لإدارة أعماله في قصره العتيق في سومرست وإنجاب وريثين، وفق قائمة شروط نشرها مؤخرا. ثروته تُقدر بحوالي 20 مليون جنيه إسترليني، لكنه يصف نفسه بأنه "غني بالاسم فقير بالمال" بسبب التكاليف الباهظة لصيانة قصره.

مواصفات العروس 


قدم سليد وصفا للمرأة المثالية، التي يجب أن تكون أصغر منه بعشرين عاما على الأقل، وأطول من 1.67 متر، وقادرة على الإنجاب، ويشترط امتلاكها رخصة قيادة، ورخصة حمل سلاح، ومعرفة إدارة عقار يزيد عن 5000 دونم، وتنظيم حفلات، والإشراف على موظفي القصر، وحتى مهارات طيران المروحية تعتبر ميزة إضافية.

النساء الممنوعات


تتضمن قائمة "الممنوعات" النساء الشيوعيات، قراء صحيفة الجارديان، النساء المثليات، برج العقرب، النساء الاسكتلنديات، وأي امرأة من دول تبدأ بحرف "الياء"، بما في ذلك إسرائيل، إيران، العراق، أيرلندا، إيطاليا، والهند، أو الدول التي تحمل أعلامها اللون الأخضر.

وعود بحياة مترفة 


وعلى الرغم من وعوده بحياة مترفة وراتب سنوي قدره 50 ألف جنيه إسترليني، يكشف الواقع عن تحديات مالية كبيرة، إذ يخضع القصر حاليا لمفاوضات لتأجيره لسلسلة فنادق، ما يعني أن أي شخص يقبل العرض سيجد نفسه يدير مشروعًا سياحيا بالإضافة إلى تربية أبناء سليد لضمان استمرارية أصوله.


يُذكر أن للسير سليد ابنة، لكنه لم يلتق بها أبدا، وألغى زواجه السابق قبل موعده بقليل بهدف إنجاب وريث ذكر، ما أثار جدلاً واسعًا في الإعلام البريطاني، كما خسر دعوى قضائية في عام 2019 بعد طرد موظفتين حملتا، وأُمر بدفع تعويضات تقدر بـ180 ألف جنيه إسترليني بسبب التمييز والفصل التعسفي.

