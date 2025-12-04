حقيقة ارتفاع الكليوباترا.. أسعار السجائر اليوم الخميس 4 ديسمبر 2025

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خالد يوسف

شهدت أسعار السجائر في مصر اليوم الخميس 4 ديسمبر 2025، حالة من الاستقرار في الأسواق بمختلف أنواعها الشعبية والمستوردة، وذلك بعدما انتشرت أنباء خلال الأيام القليلة الماضية عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، تزعم زيادة جديدة في أسعار السجائر الشعبية والأجنبية، وهو ما تطلب متابعة مستمرة من قبل المستهلكين والتجار، لمعرفة أي تغييرات محتملة في الأسعار التي تعلنها الشركات.

حقيقة زيادة أسعار السجائر

أكدت مصلحة الضرائب المصرية، أنه لا صحة لما يتم تداوله على بعض مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية بشأن وجود تعديلات في سعر ضريبة القيمة المضافة، ما سيؤدى إلى زيادة الضريبة على السجائر بنسبة 12% اعتبارًا من نوفمبر الجاري.

وأشارت إلى أن الشرائح تسمح للشركات بتسعير منتجاتها وتحديد أسعار بيع السجائر الخاصة بمنتجاتهم، بناء على قرارات الشركات المنتجة وسياساتها التسعيرية المنافسة في السوق ووفقا للضوابط والمحددات السوقية، وذلك طبقا لما ورد بالقانون رقم (177) لسنة 2023 وتعديلاته بالقانون رقم (157) لسنة 2025 بإمكانية زيادة الشريحة السعرية للبيع بواقع 12% سنويا ولمدة ثلاث سنوات.

أسعار السجائر المحلية اليوم

جاءت أسعار السجائر المحلية في الأسواق:

ـ سجل سعر سجائر كليوباترا كينج سايز نحو 44 جنيهًا.

ـ سجل سعر سجائر كليوباترا سوفت كوين نحو 44 جنيهًا.

ـ سجل سعر سجائر كليوباترا بوكس نحو 44 جنيهًا.

ـ سجل سعر سجائر كليوباترا سوبر نحو 44 جنيهًا.

ـ سجل سعر سجائر كليوباترا بلاك ليبول نحو 44 جنيهًا.

ـ سجل سعر سجائر مونديال أحمر أزرق فضي نحو 44 جنيهًا.

ـ سجل سعر سجائر مونديال سويتش منتول بلو بيري نحو 44 جنيهًا.

ـ سجل سعر سجائر بوسطن ليمونت نحو 44 جنيهًا.

ـ سجل سعر سجائر ماتوسيان سوبر نحو 44 جنيهًا.

أسعار السجائر المستوردة اليوم

ـ بلغ سعر سجائر «ميريت» نحو 105 جنيهات.

ـ بلغ سعر سجائر «مارلبورو» نحو 97 جنيهًا.

ـ بلغ سعر سجائر «مارلبورو كرافتد» نحو 79 جنيهًا.

ـ بلغ سعر سجائر« إل آند إم» نحو 79 جنيهًا.

أسعار التبغ المسخن

ـ سعر التبغ المسخن HEETS Selection بـ 69 جنيهًا.

ـ سعر التبغ المسخن HEETS Dimension بـ 69 جنيهًا.

ـ سعر التبغ المسخن TEREA بـ 66 جنيهًا.

ـ سعر التبغ المسخن TEREA Capsules بـ 77 جنيهًا.

حقيقة ارتفاع الكليوباترا أسعار السجائر في مصر السجائر الشعبية السجائر المستوردة مصلحة الضرائب المصرية

