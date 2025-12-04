قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
200ألف دولار.. سرقة مستشار وزير إخواني سابق تفضح قيادات الجماعة في الخارج
الاتحاد العربي يختار جماهير السودان الأفضل فى الجولة الأولي بكأس العرب
مصطفى عسل يتأهل لنصف نهائي بطولة هونج كونج للاسكواش
هل يثاب الصغار على فعل العبادات والطاعات قبل البلوغ.. الإفتاء توضح
21 دولة من حوض البحر المتوسط يجتمعون بالقاهرة لمناقشة حماية المتوسط
رئيس الوزراء يلتقي وزير البترول لبحث فرص الاستثمار وتعزيز التعاون الدولي في التعدين والطاقة
حفل تسليم جوائز التميز الصحفي وتكريم "أخبار اليوم" لتميزها في تغطية افتتاح المتحف الكبير.. الاثنين
حظك وحش .. «الدردير» يتمنى الشفاء لكريم فؤاد بعد إصابته بالركبة مُجددًا
تحديث التشريعات لتشمل المخدرات التصنيعية.. ننشر توصيات مؤتمر قادة الشرطة العرب| صور
أحمد عبدالقادر ميدو يُعلن براءته من قضايا حيازة السلاح ومقاومة السلطات.. ويشكر الرئيس السيسي
محافظ القاهرة عن جائزة التميز : نجاح لما تم إنجازه بمختلف المجالات
القبض على جزار يُوجّه الناخبين للإدلاء بأصواتهم لأحد المرشحين بالبحيرة
أخبار البلد

كوريا الجنوبية تبهر الحضور في معرض إيديكس 2025 بأحدث الأسلحة والمنتجات العسكرية| فيديو وصور

ملك ريان

تستمر فعاليات النسخة الرابعة لمعرض الصناعات الدفاعية الدولية إيديكس 2025 والذي يقام في الفترة من الأول حتى الرابع من ديسمبر بأرض المعارض الدولية بمنطقة التجمع الخامس.

وكان لـ "صدى البلد" جولة داخل الجناح الكوري الجنوبي في معرض إيديكس 2025، حيث شاركت كبرى الشركات والمؤساسات الصناعية الدفاعية الكورية الجنوبية بمنتجات متميزة في المعرض، وقامت بعرض أحدث ما توصلت إليه تكنولوجيا الصناعات العسكرية والتسليح والدفاع.

البداية كانت مع شركة الدفاع الكورية الجنوبية "هانوا إيروسبيس" والتي عرضت مدفع الهاوتزر "كيه 9" بالإضافة الى قذائفه، كذلك قاذفة الصواريخ المتعددة "تشونمو"، كما عرضت الشركة في الجناح الخاص بها وحدات صاروخية فعلية لنظام قاذفات الصواريخ المتعددة "تشونمو"، بما في ذلك الصواريخ الباليستية المضادة للسفن (ASBM) المصممة لضرب الأهداف البحرية المتحركة.

إلى جانب ذلك، عرضت الشركة الكورية نظام الصواريخ أرض-جو بعيد المدى (L-SAM) ونظام مضاد للطائرات المسيرة في جناح الشركة، كذلك الصواريخ الباليستية المضادة للسفن (ASBM) المصممة لضرب الأهداف البحرية المتحركة.

ويشارك في معرض إيديكس 2025 نحو 500 شركة عالمية في مجال التسليح والأمن وبحضور أكثر من 100 وفد عسكري و25 جناح دولي ومشاركة أكثر من 100 دولي في المعرض الذي يعد من أبرز الفعاليات الدفاعية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ويضم إيديكس 2025 عدد من كبرى الشركات المتخصصة فى جميع المجالات المتعلقة بأنظمة الدفاع والأمن وعلى رأسها المركبات البرية والدفاع الجوي والدفاع الساحلي وبناء السفن والصيانة والإصلاح والأمن السيبرانى وأنظمة الصواريخ والأنظمة الذاتية وغير المأهولة والقفز بالمظلات والإنزال الجوي والإتصال عبر الأقمار الصناعية وأنظمة البحث والإنقاذ وأنظمة المراقبة والمعدات التكتيكية ومعدات التدريب والمحاكاة وغيرها من الأسلحة مما يوفر فرصة للإطلاع على أحدث الإبتكارات فى مختلف المجالات من خلال المعرض.

معرض إيديكس معرض إيديكس 2025 القوات المسلحة

كوريا الجنوبية تبهر الحضور في معرض إيديكس 2025 بأحدث الأسلحة والمنتجات العسكرية| فيديو وصور

