مع بدء نوة قاسم.. 6 محافظات الأكثر ضرراً وأماكن سقوط الأمطار

يترقب الجميع نوة قاسم التي تضرب الأسكندرية من اليوم الخميس 4 ديسمبر، حيث تسبب في تقلبات جوية قوية، وأطلقت هيئة الأرصاد الجوية تحذيرات عاجلة بشأن حالة الطقس ونوة قاسم والتغييرات الجوية التي نشهدها اليوم .

نوة قاسم وأمطار وسيول

وأصدر الدكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ بمركز البحوث الزراعية، تحذيرًا "مهمًا جدًا" للمواطنين بخصوص قرب وصول "نوة قاسم"، والتي وصفها بأنها آخر وأقوى نوات فصل الخريف.

وأشار فهيم إلى أن هذه النوة ستجلب معها تقلبات جوية قوية وتهديدات بحدوث سيول مشابهة لتلك التي حدثت مؤخراً على مناطق جنوب البحر الأحمر.

نوة قاسم

6 محافظات تتأثر بنوة قاسم

ولفت الدكتور محمد على فهيم إلي أن مناطق الإسكندرية، مطروح، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، وشمال الصعيد هي الأكثر عرضة لتأثيراتها القوية، ونتيجة لذلك، سيشهد البحر اضطراباً شديداً وارتفاعاً كبيراً في الأمواج، مما يؤدي إلى توقف حركة الصيد والملاحة في معظم السواحل.

ماذا يحدث في نوة قاسم؟

تُعرف نوة قاسم برياحها الجنوبية الغربية القوية التي قد تصل إلى حد العواصف، بينما تتراوح الأمطار بين غزيرة ومتوسطة ورعدية، مع احتمالية امتدادها إلى القاهرة والوجه البحري وسيناء بدرجات متفاوتة.

نوة قاسم

موعد انتهاء نوة قاسم

تستمر نوة قاسم عادة لمدة 5 أيام، ويصاحبها أمطار غزيرة وعواصف ورياح جنوبية غربية وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، ويعقبها نوة "الفيضة الصغرى" في 12 ديسمبر.

حالة الطقس اليوم

كشفت الأرصاد الجوية عن حالة الطقس فى القاهرة والمحافظات، ويسود طقس بارد في الصباح الباكر، ومعتدل الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، ومائل للحرارة على جنوب الصعيد، ومائل للبرودة في أول اللي وبارد في آخره.

فرص سقوط أمطار اليوم

توقعت خرائط الطقس توافر فرص سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري وجنوبًا على مناطق من (حلايب - شلاتين) على فترات متقطعة.

وتظهر بعض السحب المنخفضة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وجنوب البلاد قد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعد المناطق.

حالة الطقس

فرض حالة الطواريء في الإسكندرية

أعلنت محافظة الاسكندرية فرض حالة الطوارئ حالة الطوارئ استعداداً لواحدة من أصعب وأشد النوات الشتوية فى موسم الشتاء 2025، وهى نوة قاسم، والتى تهب على المدينة الساحلية خلال الساعات المقبلة.

الصرف الصحي تستعد لـ نوة قاسم

وكثفت شركة الصرف الصحى فى محافظة الاسكندرية، من استعداداتها ورفع حالة الطوارئ القصوى لاستقبال نوة قاسم والتى تهب على المدينة الساحلية 4 ديسمبر يصاحبها رياح باردة وصقيع.

درجات الحرارة اليوم الخميس

القاهرة: الصغرى 15 - العظمى 25.

6 أكتوبر: الصغرى 14 - العظمى 26.

شبين الكوم: الصغرى 15 - العظمى 24.

طنطا: الصغرى 15 - العظمى 24.

دمياط: الصغرى 17 - العظمى 24.

بورسعيد: الصغرى 16 - العظمى 24.

الإسماعيلية: الصغرى 15 - العظمى 25.

السويس: الصغرى 15 - العظمى 26.

الزقازيق: الصغرى 15 - العظمى 25.

العريش: الصغرى 16 - العظمى 24.

رفح: الصغرى 16 - العظمى 23.

رأس سدر: الصغرى 16 - العظمى 27.

نخل: الصغرى 11 - العظمى 21.

الطور: الصغرى 16 - العظمى 26.

طابا: الصغرى 14 - العظمى 25.

شرم الشيخ: الصغرى 19 - العظمى 28.

الإسكندرية: الصغرى 16 - العظمى 24.

العلمين: الصغرى 16 - العظمى 23.

مطروح: الصغرى 14 - العظمى 24.

السلوم: الصغرى 12 - العظمى 22.

سيوة: الصغرى 13 - العظمى 26.

المنيا: الصغرى 12 - العظمى 27.

بني سويف: الصغرى 12 - العظمى 28.

الفيوم: الصغرى 13 - العظمى 25.

أسيوط: الصغرى 13 - العظمى 27.

سوهاج: الصغرى 14 - العظمى 27.

قنا: الصغرى 14 - العظمى 29.

الأقصر: الصغرى 16 - العظمى 30.

أسوان: الصغرى 17 - العظمى 30.

الوادي الجديد: الصغرى 13 - العظمى 29.

أبو سمبل: الصغرى 15 - العظمى 30.

حلايب: الصغرى 18 - العظمى 26.

شلاتين: الصغرى 19 - العظمى 27.