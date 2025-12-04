فيروس ماربورج لم يصل مصر.. متخصصون يوضحون أسباب انتشار الأمراض التنفسية

تشهد هذه الفترة من كل عام ارتفاعا في نسب الإصابات بالأمراض التنفسية، لكن هذا العام هناك إصابات أعلى، وهو ما جعل المواطنين في حالة قلق، وأن البعض يسأل هل المنتشر حاليا “فيروس ماربورج” أم هناك فيروس جديد.

وكشفت الدكتورة نهلة عبد الوهاب، استشاري أمراض البيكتريا والمناعة، عن معلومات مهمة للغاية بشأن فيروس ماربورج، إضافة إلى الإرشادات اللازمة للوقاية منه.

وقالت الدكتورة نهلة عبد الوهاب، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية حياة مقطوف والإعلامي أحمد دياب ببرنامج «صباح البلد» على قناة «صدى البلد»: "هناك مصداقية كاملة، ولا توجد أي حالات مصابة، ولم يتم رصد حالة واحدة. كما أنه لا ينتقل مثل الفيروسات التنفسية عبر الهواء، بل ينتقل من خلال ملامسة سوائل جسم المرضى لفترة طويلة".



وأضافت: "على الأم أن تتفقد ابنها في الصباح؛ ماذا يرتدي، وماذا يتناول، وكيف تبدو حالته وعيناه، وعند عودته للمنزل تتابع مجهوده ونشاطه. هذا أفضل بكثير من خلق حالة من الخوف والهلع بين الناس".



وتابعت: "علينا تقريب المسافة بين الأطعمة الصحية وتلك التي يفضلها الطفل، وتشجيع الأبناء على ممارسة الرياضة من مرتين إلى ثلاث مرات أسبوعيًا حتى مع الدراسة. كما يجب شرب الماء بانتظام، بمعدل كوب كل نصف ساعة، والاهتمام بالنوم بشكل كافٍ لأنه ضروري وليس رفاهية، إضافة إلى استخدام الأغراض الشخصية بشكل فردي، والاهتمام بتناول المكملات الغذائية".



عوض تاج الدين

كما حذر الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، من المخاطر الجسيمة للاستخدام غير المنضبط للمضادات الحيوية، مؤكدًا أن تناول هذه الأدوية دون إشراف طبي يمثل «أمرًا شديد الخطورة» قد ينعكس سلبًا على الصحة على المدى الطويل.

وأوضح تاج الدين، أن المضادات الحيوية مخصصة للتعامل مع العدوى البكتيرية وبعض الفطريات فقط، مشددًا على أن اختيار الدواء المناسب وجرعته ومدة استخدامه يحدّدها الطبيب وفقًا لحالة كل مريض، وأن بروتوكولات العلاج تختلف بين الحالات البسيطة التي تُعالج منزليًا وتلك التي تستدعي الدخول للمستشفى.

وأشار إلى أن التوقف المبكر عن تناول المضاد الحيوي عند الشعور بالتحسن يعد من أكثر الأخطاء شيوعًا، إذ يعزز قدرة البكتيريا على تطوير مقاومة يصعب مواجهتها لاحقًا، لافتًا إلى أن مرض الدرن من الأمثلة الواضحة على قدرة بعض الميكروبات على التحور لمقاومة الأدوية.

وأكد مستشار الرئيس أن معظم نزلات البرد المنتشرة حاليًا ذات منشأ فيروسي وليست بكتيريًا، موضحًا أن الفيروسات التنفسية — وعلى رأسها فيروس الإنفلونزا — تشهد تحورات سنوية تستدعي تحديث اللقاح الموسمي وفق السلالات المنتشرة عالميًا، اعتمادًا على الرصد المتواصل للفيروسات حول العالم.

وفي ختام حديثه، شدد تاج الدين على ضرورة الامتناع التام عن تناول المضادات الحيوية دون وصفة طبية، والالتزام بتعليمات الأطباء لضمان فعالية العلاج وحماية الصحة العامة من مخاطر المقاومة البكتيرية المتصاعدة.

وزارة الصحة

وأجاب الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، عن التساؤلات حول وجود انتشار للفيروسات التنفسية في هذا الوقت من العام، قائلاً:

"نعم، هناك انتشار في هذا الوقت. أما عن سبب أن أعراض البرد هذا العام أقوى وتستغرق وقتًا أطول للشفاء، فهو صحيح، فأعراض هذا العام أكثر شدة من الأعوام الماضية".

وأضاف أن هذا الأمر ليس له علاقة بوجود متحورات جديدة، موضحًا أن أكثر الفيروسات انتشارًا في الفترة الحالية، من خلال الترصد الذي تقوم به الوزارة، هي: الأنفلونزا، ثم الفيروس المخلوي، ثم فيروس كوفيد.

وأعلن أنه لا يوجد أي فيروس جديد في هذه الفترة، وأن أسباب قوة وشدة الأعراض تعود إلى أن الفيروسات بطبيعتها تخضع لأنواع من التحور من أجل القدرة على التكيف والتعايش في كل موسم.

وأضاف أن السبب الآخر هو أنه عندما جاء فيروس كورونا بين عامي 2019 و2022، كان هو الفيروس السائد، وبالتالي انخفضت نسبة إصابة الناس بالأنفلونزا خلال تلك الفترة بنسبة 99%.



